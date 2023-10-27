Зимой украинские дома превратятся в ледяные гробы – нацист Мосийчук

Вадим Москаленко .  
27.10.2023 21:41
  (Мск) , Киев
Просмотров: 671
 
Вооруженные силы, Дзен, Коррупция, Кризис, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина, Экономика коллапса, Энергетика


Грядущей зимой украинская энергетика будет не способна обеспечить города теплом и электричеством.

Об этом в эфире «Дикий live» заявил бывший депутат Верховной рады, участник карательной операции против ЛДНР в составе запрещенного в РФ неонацистского подразделения «Азов» Игорь Мосийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Грядущей зимой украинская энергетика будет не способна обеспечить города теплом и электричеством. Об этом...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.


«В энергетике у нас самый настоящий мрак. Миллиарды выделили на инфраструктуру, на энергетику, а имеем большую проблему, и зимой можем получить не просто блэкаут, а превращение наших многоэтажек в ледяные гробы.

Переход с российских на западные заряды для АЭС мы почему-то начали не весной, а осенью. У нас сейчас два реактора остановилось, потому что поставили американские твэлы, а они были не адаптированы», – сказал Мосийчук.

Он подчеркнул, что и запасов других носителей энергии у Украины уже почти нет.

«У нас нет угля. Более того, по углю ситуация такая, что господа, которые контролируют госпредприятия, расставили там своих людей, поставили своих руководителей на прибыльные украинские шахты, после чего они прекратили быть прибыльными. В результате, в хранилищах угля нет», – резюмировал бывший депутат.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Октябрь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть