Зимой украинские дома превратятся в ледяные гробы – нацист Мосийчук

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Грядущей зимой украинская энергетика будет не способна обеспечить города теплом и электричеством.

Об этом в эфире «Дикий live» заявил бывший депутат Верховной рады, участник карательной операции против ЛДНР в составе запрещенного в РФ неонацистского подразделения «Азов» Игорь Мосийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.

«В энергетике у нас самый настоящий мрак. Миллиарды выделили на инфраструктуру, на энергетику, а имеем большую проблему, и зимой можем получить не просто блэкаут, а превращение наших многоэтажек в ледяные гробы. Переход с российских на западные заряды для АЭС мы почему-то начали не весной, а осенью. У нас сейчас два реактора остановилось, потому что поставили американские твэлы, а они были не адаптированы», – сказал Мосийчук.

Он подчеркнул, что и запасов других носителей энергии у Украины уже почти нет.

«У нас нет угля. Более того, по углю ситуация такая, что господа, которые контролируют госпредприятия, расставили там своих людей, поставили своих руководителей на прибыльные украинские шахты, после чего они прекратили быть прибыльными. В результате, в хранилищах угля нет», – резюмировал бывший депутат.