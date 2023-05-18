«Знают, что такое война» – Лукашенко не боится Финляндии в НАТО

Елена Острякова .  
18.05.2023 19:08
  (Мск) , Москва
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Белоруссия, Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Финляндия


НАТО использует СВО России на Украине как повод для наращивания своего военного присутствия и наступательного потенциала у западных границ ОДКБ.

Об этом сегодня на встрече с участниками заседания Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

НАТО использует СВО России на Украине как повод для наращивания своего военного присутствия и...

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«После недавнего вхождения в альянс Финляндии и готовящегося вступления Швеции мы в очередной раз стали свидетелями расширения Североатлантического блока. Все это обосновывается со стороны Запада «интервенцией, агрессией» со стороны России в Украине. Если бы мы не были политиками, мы, может быть, и послушали бы. Какое имеет отношение вступление Финляндии в НАТО в связи с СВО? Абсолютно никакого. Ждали момента. Решили, что этот момент настал», – сказал Лукашенко.

При этом он считает, что новое расширение НАТО не несет опасности для Союзного государства России и Белоруссии.

«Думаю, что ни России, ни Беларуси это большого вреда не нанесет. Все-таки, какие бы решения политики ни принимали, в той же Финляндии, народ там неглупый и знает, что такое война», – сказал Лукашенко.

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