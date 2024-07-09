«Звучит неплохо» – старожил Зюганов похвастался пшеницей имени себя

Елена Острякова.  
09.07.2024 17:30
  (Мск) , Москва
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Дзен, Общество, Политика, Россия, Сельское хозяйство, Скандал


Новый сорт пшеницы «Зюгановка» был презентован на организованном КПРФ в Орловской области фестивале «Русское поле».

Этим журналистам в Госдуме похвастался лидер КПРФ Геннадий Зюганов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Новый сорт пшеницы «Зюгановка» был презентован на организованном КПРФ в Орловской области фестивале «Русское...

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«Мы там на опытном поле вырастили 50 новых сортов пшеницы, сои и гороха. Один из сортов дал 123 центнера. Я должен поблагодарить ученых и специалистов. Они этому сорту присвоили имя «Зюгановка». Мне кажется, и звучит неплохо, и урожайная хорошая пшеница. А из пшеницы можно произвести 250 видов продовольствия. Так что можете заказывать, скидка будет 30%», – сказал Зюганов.

Он также презентовал две медали, учрежденные партией: за строительство БАМа и освоение целины.

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