«Звучит неплохо» – старожил Зюганов похвастался пшеницей имени себя

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Новый сорт пшеницы «Зюгановка» был презентован на организованном КПРФ в Орловской области фестивале «Русское поле».

Этим журналистам в Госдуме похвастался лидер КПРФ Геннадий Зюганов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы там на опытном поле вырастили 50 новых сортов пшеницы, сои и гороха. Один из сортов дал 123 центнера. Я должен поблагодарить ученых и специалистов. Они этому сорту присвоили имя «Зюгановка». Мне кажется, и звучит неплохо, и урожайная хорошая пшеница. А из пшеницы можно произвести 250 видов продовольствия. Так что можете заказывать, скидка будет 30%», – сказал Зюганов.

Он также презентовал две медали, учрежденные партией: за строительство БАМа и освоение целины.