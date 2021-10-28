Зюганов утверждает, что 95% российского энергетического машиностроения принадлежит иностранцам

28.10.2021 18:28 (Мск), Москва, Елена Острякова

Крупная промышленность в России принадлежит иностранному капиталу, а в энергетическом машиностроении его доля составляет 95%.

Об этом лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил сегодня в кулуарах Госдумы РФ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Импорт нарастает. Более того, нарастает на просто импорт, а иностранная зависимость всех нас от чужого капитала и денег. 65% крупной собственности в стране принадлежит иностранному капиталу. Самое трагичное, что 95% энергомашиностроения, без которого невозможно жить нормальной большой и холодной стране, принадлежит иностранному капиталу. 90% сетей принадлежит иностранному капиталу», – утверждает Зюганов.

Крупнейшими предприятиями российского энергетического машиностроения являются ОАО «Силовые машины» (собственник Алексей Мордашов), ОАО «Сатурн – Газовые турбины» (входит в госкорпорацию «Ростех») и ЗАО «Уральский турбинный завод» (владеют Виктор Вексельберг, Евгений Белов, Михаил Лифшиц и ООО «Легаси Медиа», также принадлежащая российским собственникам).

Однако, по данным государственной программы «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» (на период до 2020 года), спрос потребителей на внутреннем рынке на 80% удовлетворяется за счет импортного основного оборудования.

Вместе с тем, доверять словам Зюганова сложно. Сегодня он заявил, что расходы государства на медицину “падают с каждым годом”, хотя с 2017 года они наоборот – повысились.