06.03.2018, Киев, Анастасия Самойлова

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Пока всех не посадим — в Генштабе ВСУ объяснили, что «АТО» никто не отменял

Украина продолжит в Донбассе борьбу с «террористами» до тех пор, пока последний из них не сядет за решетку.

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Об этом сегодня в на брифинге заявил офицер управления правового обеспечения Генштаба ВСУ, полковник юстиции Юрий Бобров, давший разъяснения по принятому Радой закону о так называемой «реинтеграции Донбасса», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как я уже ранее заявлял, не стоит обобществлять понятие «АТО» с понятием «операция объединённых сил». Это совершенно разные вещи, которые не исключают друг друга. Более того, я уверен, что «АТО» продолжится вне зависимости от того, когда начнётся или закончится операция объединённых сил.

Сама же «АТО» будет закончена тогда, когда последний участник незаконного формирования, последний террорист будет задержан и доставлен в правоохранительные органы нашего государства», — заявил Бобров.

В то же время, как сообщал «ПолитНавигатор», чуть более месяца назад начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко заявил, что принятый Радой закон «позволит завершить АТО и перейти к операции объединенных сил».