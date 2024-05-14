Бутусов объяснил бегство ВСУ потерей управления на Харьковском направлении

Случаи дезертирства и сдачи в плен украинских солдат в Харьковской области, где наступают российские войска, связаны с тем, что потеряно управление ВСУ, в чем виноваты командиры.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил украинский военный обозреватель, главред антироссийского пропагандистского сайта «Цензор» Юрий Бутусов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас там одну бригаду обвиняют, что люди сбегают в некоторых случаях. Друзья, люди сбегают, украинские воины, которые идут на войну и сидят на фронте, они сбегают тогда, когда теряется управление, когда нет огневой поддержки, и когда у врага эта поддержка имеет преимущество во много раз. То есть, если нет связи, нет взаимодействия с соседями, нет огневой поддержки, нет резерва, нет ротации – да, люди отходят. Но разве это проблема того, что они слабо мотивированы? Нет, они сидят под КАБами, месяцами сидят под снарядами – это, что, будет немотивированный человек терпеть? Нет, люди отходят, когда проваливается управление – вот, почему они отходят. А кто должен за это отвечать?», – сказал он.

«Почему-то говорят, что солдаты отходят. А на самом деле, нужно всегда смотреть на командиров. А в этой бригаде откуда может быть управление – я посмотрел по «Википедии», а там в бригаде, которую обвиняют, командиру бригады 60 лет. Он командовал последний раз войсками в армии, в 2004 году, а потом служил в пограничной службе. И тут вдруг проходит 20 лет, и он – командир бригады. Друзья, вам не кажется, что это немного неадекватный опыт у человека?», – заявил Бутусов.