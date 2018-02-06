06.02.2018, Киев, Игорь Петров

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Закон «о деоккупации» бумерангом ударит по Украине

Сегодняшнее решение Верховной Рады об окончательном принятии т.н. закона «о реинтеграции Донбасса», не содержащего упоминания о Минских соглашений, может бумерангом ударить по Украине.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил политолог Алексей Якубин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Верховная Рада сегодня, все-таки, проголосовала за отмену постановления от «Оппозиционного блока» по поводу закона о реинтеграции, кстати, проигнорировав решение ПАСЕ, где рекомендовалось, что без упоминания Минских соглашений этот закон не принимать.

Напомню, что ПАСЕ – единственная организация, которая признала Россию «страной-агрессором». Наши политики активно рассказывали нам, что «постановления ПАСЕ надо выполнять, вот, Россия не выполняет, она нарушитель международного права» и т.д.

А тут оказывается, что мы сами же проигнорировали одну из резолюций по поводу Украины. Последствия всего этого будут в контексте наших международных отношений», — сказал эксперт.