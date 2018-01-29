29.01.2018, Киев, Ольга Козаченко
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Политические репрессии, Права человека, Скандал, Украина

Запад наносит чувствительный удар по СБУ


Международная правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) в своем всемирном докладе обвинила Украину в нарушении прав человека, сообщает «Страна».

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В документе отмечается, что украинские власти «совершают определенные крайне недемократические действия и предлагают новые законопроекты, которые подрывают основные свободы украинцев».

Организация описывает ситуацию на востоке Украины, где «мирное население и гражданская инфраструктура подвергались опасности со стороны всех участников вооруженного конфликта».

«Почти никто не был привлечен к ответственности за пытки в местах лишения свободы, тайные содержания людей под стражей и другие связанные с вооруженным конфликтом нарушения», — говорится в тексте.

«В августе сотрудники СБУ незаконно задержали и подвергли пыткам женщину, которую впоследствии объявили российским агентом и предъявили ей обвинения в государственной измене», — сообщают правозащитники.

Кроме того, критикует ход расследования дела, касающегося событий в Одессе 2 мая 2014 года.

В связи с этим Human Rights Watch считает, что основными задачами украинского правительства и его международных партнеров должно стать привлечение к ответственности причастных к пыткам и насильственным исчезновениям.

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