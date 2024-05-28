Харьков станет нежизнеспособным до зимы этого года – Ермолаев

Анатолий Лапин.  
28.05.2024 17:07
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина, Харьков


К зиме Харьков превратится в нежизнеспособный город, независимо от того, займут его российские войска или нет.

Об этом в эфире интернет-канала «Вышка» заявил украинский политолог Андрей Ермолаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

К зиме Харьков превратится в нежизнеспособный город, независимо от того, займут его российские войска...

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Ермолаев считает, что Россия организует инфраструктурную блокаду города-миллионника, что лишит его способности функционировать.

«Уже сейчас очевидно, все идет к тому, что независимо от линии фронта, противник сделает все, чтобы обеспечить так называемую инфраструктурную блокаду. То есть, сделать город нежизнеспособным. Он разрушает энергетику, разрушает инфраструктурные объекты.

Я о чем переживаю – о том, что если на силе духа, на текущих выдержках дотянуть до холодных времен, то даже без изменений на линии фронта Харьков может оказаться в крайне трагичном положении», – заключил Ермолаев.

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