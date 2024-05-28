Украинский политолог: Наша задача – сделать Кубань объектом своего влияния

Украина должна быть содействовать дестабилизации Кавказа и быть готова к тому, чтобы сделать Кубань зоной своего влияния. Об этом в эфире 5 канала заявил политолог Николай Волгов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Украина должна подходить к любым процессам, которые там происходят, и она должна принимать в них участие, потому что вопрос Западного Кавказа – это вопрос национальной безопасности, тут нам некуда деться. Но к этому нужно подходить с хирургической точностью, потому что это – не то, что пороховая бочка, это – «Ахиллесова пята», «Кащеева игла», которая будет вонзена. Я считаю, что демонтаж Российской империи, его горячая фаза, – потому что некоторые регионы отделятся политическим путем, то тут горячая фаза начнется с Кавказа, и Украина должна быть к этому готова», – сказал эксперт.

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«Это будет очень-очень сложная задача. Тот максимум, на который мы можем сейчас рассчитывать, – это Кубанская Кубань, и она к этому идет. Например, маркировка «Сделано на Кубани», на товарах они так делают. То есть фактически Кубань как какой-то обособленный регион, уже состоялся, но нужен толчок, который отторгнет его от метрополии. Работать есть, с чем, есть задание, которое Украина должна выполнять, потому что Кубань, она не станет частью Украины, но попасть в орбиту Украину, украинского ареала – у нее другого выхода нет», – заявил Волгов.