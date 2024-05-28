На Украине причитают: Мы остались одни. Запад не будет воевать

Анатолий Лапин.  
28.05.2024 12:56
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Украина


Военнослужащие в западных странах – это солдаты в женских юбках, разбалованные демократией, которые не пойдут на войну с Россией.

Об этом в эфире видеоблога журналиста Александра Шелеста заявил киевский профессор журналистики Никита Василенко, отец главреда антироссийского пропагандистского портала «Левый берег» Сони Кошкиной, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Военнослужащие в западных странах – это солдаты в женских юбках, разбалованные демократией, которые не...

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«Не пойдут европейцы на войну, – посмотрите на разгул демократии. Это не солдаты, это солдаты в женских юбках, не пойдут они на войну. Мы говорили о потерях русских, подразумеваем потери и наши, украинские. Вы представьте себе, что они потеряют в 10 раз меньше солдат… эти солдаты появятся на улицах Парижа, Берлина и прочих. Да не пойдут они сроду на войну – ни в какой мере: ни в прямом плане, ни в плане советников. Нет, мы остались одни и надо с этим, друзья, мириться», – заявил Василенко.

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