На Украине причитают: Мы остались одни. Запад не будет воевать

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Военнослужащие в западных странах – это солдаты в женских юбках, разбалованные демократией, которые не пойдут на войну с Россией.

Об этом в эфире видеоблога журналиста Александра Шелеста заявил киевский профессор журналистики Никита Василенко, отец главреда антироссийского пропагандистского портала «Левый берег» Сони Кошкиной, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Не пойдут европейцы на войну, – посмотрите на разгул демократии. Это не солдаты, это солдаты в женских юбках, не пойдут они на войну. Мы говорили о потерях русских, подразумеваем потери и наши, украинские. Вы представьте себе, что они потеряют в 10 раз меньше солдат… эти солдаты появятся на улицах Парижа, Берлина и прочих. Да не пойдут они сроду на войну – ни в какой мере: ни в прямом плане, ни в плане советников. Нет, мы остались одни и надо с этим, друзья, мириться», – заявил Василенко.