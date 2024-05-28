Новая будановская мрiя: Россия скоро сама раздаст нам свои земли!

Елена Острякова.  
28.05.2024 14:10
  (Мск) , Москва
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Дзен, Политика, Россия, Украина


Россия скоро начнет раздавать свои земли соседям в обмен на их нейтралитет.

Об этом в интервью украинскому политологу Вадиму Киселеву заявил депутат Верховной рады Евгений Шевченко, ранее выполнявший задание террористов из ГУР по установке контактов Киева с Белоруссией, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия скоро начнет раздавать свои земли соседям в обмен на их нейтралитет. Об этом...

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«То же самое происходит сейчас в Молдавии с Приднестровьем. Россия ведет определенную работу, чтобы интегрировать Приднестровье обратно в Молдавию в обмен на то, чтобы Молдавия перестала быть прозападной и пронатовской, и стала нейтральной какой-то. Это тоже игра.

Предполагаю, что эпоха парада суверенитетов и отрывания кусков от бывших советских республик закончилась. Пора назад склеивать. Потому что дружить невозможно, когда у тебя оторвали руку или ногу, или забрали твою квартиру. Россия хочет показать, что она добрая и мирная, и готовы на компромисс. Вот такой же компромисс ожидает и нас», – вещал Шевченко.

Вполне вероятно, что речь депутата, выглядящая на фоне продолжающегося кровопролития как свежая порцию бреда, озвучивалась по методичке ГУРа. с целью вселить в громадян надежду на  возможность приемлемого для самостийников варианта развития событий. Например, дабы вселить в удрученных громадян надежду, что жертвы и разрушения были не напрасны, и в финале всё разрешится чудесным образом, в стиле фантазий из гимна Украины: «сгинут наши вороженьки, как роса на солнце».

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