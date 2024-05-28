«Нелегитимен» – Путин как юрист вынес окончательный приговор Зеленскому

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Президент РФ проанализировал конституцию Украины и вновь пришел к выводу, что его бывший коллега Владимир Зеленский не легитимен.

Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Ташкенте, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Выборы президента не проводятся, но нигде не сказано, что полномочия пролонгируются… и в этом проблема. Конституция Украины предусматривает продление полномочий только Рады. О продлении полномочий президента ничего не сказано. Закон говорит, что выборы президента во время военного положения не проводятся. Есть статья 111, которая говорит, что в этом случае полномочия верховной власти, фактически президентские полномочия, передаются спикеру парламента. Тем более, что в условиях военного положения полномочия парламента продлеваются», – сказал Путин.

Эти слова вызвали ярость у политиков Украины.

«Диктатор России Путин в своем выступлении в Ташкенте слово в слово повторил суждения некоторых украинских блогеров про будто бы нелигитимность Президента Украины. Бандит, который развязал одну из кровавых войн современности, целью которой является уничтожение Украины, готовится к дальнейшей эскалации войны, чтоб захватить новые территории Украины», – проскрежетал главарь экстремистского меджлиса Рефат Чубаров.

Политологу Сергею Маркову заявления российского президента показались недостаточно радикальными.

«Россия должна прямо заявить, что никаких легитимных властей на Украине не существует, и Украина фактически оккупирована США. Так в конце концов и будет заявлено», – прогнозирует Марков в своем тг-канале.

Публицист Сергей Мардан считает, что Путин подал сигнал украинским политикам.

«Верховный подсказывает хохлам, что время, чтобы предать, ещё есть. Кто привезет в Кремль голову Зеленского в сумке-холодильнике, тот получит бочку варенья, корзину печенья и пост гетмана в придачу», – написал он.

Журналист «Известий» Дмитрий Зименкин полагает, что мальчишом-плохишом должен стать спикер Верховной рады Руслан Стефанчук.

«Это и есть законный правитель Украины на данный момент. Ну, какой уж есть – Спикер укро-рады Стефанчук. Именно он должен быть стороной гипотетических переговоров, а точнее, тем, кто подпишет капитуляцию», – пишет Зименкин.

Лидер украинской партии «Союз левых сил» Максим Гольдфарб считает, что Стефанчук готов к предательству.

«Кажется, «колыван» переиграет «князюшку Киевского», пока тот на гастролях. Обратите внимание – хитрый западэнец в последнее время потерялся в публичном пространстве: он не делает резких выпадов, помалкивает, ушел в тень. То есть ведет себя противоположно тому, как вел себя всегда. Так же этот тернопольский колыван вел себя, когда «сносили» бывшего спикера Разумкова и на это место ставили его. Был в тени, и по-бегемотьему грациозно выскочил», – делится наблюдениями Гольдфарб.

Военный журналист Роман Сапоньков считает, что у Стефанчука есть время до следующих президентских выборов на Украине.

«Получается, с Зеленским переговоры быть не могут, он нелегитимный. Но вот с Радой – можно. Ну, по крайней мере, до проведения выборов, т.к. президент нелегитимный до выборов, а Зеленский может пойти на второй срок», – пишет он.

Некоторые политологи предполагают, что интрига более сложная, и Кремль хочет поменять спикера на Виктора Медведчука.

«Есть предположение, что Путин будет добиваться, чтобы мандат депутата Рады вернули В. В. Медведчуку, после чего избрали последнего председателем парламента. И тогда мирные переговоры станут неизбежными. Напомним, г-н Медведчук был лишён депутатского мандата решением парламента Украины от 13 января 2023», – напоминает беглый политолог-иноагент Станислав Белковский.

«Многие, почему-то, предположили, что президент Путин указал, что легитимен сегодня как и. о. президента — действующий спикер Рады Стефанчук. Но причём здесь Стефанчук? Президент сказал о должности спикера Рады. Спикером может быть избран любой народный депутат в любое время. Никаких запретов нет, достаточно лишь 226 голосов. Если состоится переворот на Украине, изберут в Раде кого надо — он и станет и.о. президента: хоть Порошенко, хоть Бойко, а хоть и Медведчука восстановят депутатом и изберут спикером. Так что – дело не в личности, а в должности. Подпишет капитуляцию Стефанчук — добро пожаловать в и.о президента Украины», – считает украинский политолог Александр Скубченко.

«Кремль ожидает, что либо на месте спикера Рады появится более или менее договороспособный с Россией человек, либо Запад ликвидирует/сменит Зеленского – и на посту президента Украины появится столь же договороспособный с Россией человек. Именно так стоит интерпретировать сегодняшнюю лекцию Путина. Де-факто перед нами возвращение Кремля к концепции Дмитрия Анатольевича Медведева: «мы подождём» образца осени 2021 года», – пишет его российский коллега Максим Жаров.

Бежавший с Украины в Россию эксперт Павел Данилин напоминает, что украинский конституционный суд Зеленский давно разогнал, а ВС Украины еще в прошлом году сообщил, что разгон был незаконным.

«Фактически, единственно верным вариантом было бы для главы Рады Стефанчука принять на себя временно полномочия президента и назначить выборы президента где-то на сентябрь. Но тут вступает в силу политическая целесообразность – Вашингтону именно сейчас, когда ВСУ посыпались, нужен не легитимный президент, а жадный и тупой диктатор, повязанный кровью… и у которого, в случае, если он лишится поддержки со стороны хозяев, два выхода – либо на кладбище, либо к прокурору», – написал Данилин.