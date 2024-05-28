Россия легко заблокирует вступление Украины в ЕС – Фесенко

Вадим Москаленко.  
28.05.2024 19:57
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


В перспективе даже замороженный и вялотекущий конфликт может сделать невозможным вступление Украины в Европейский Союз.

Об этом в интервью политологу Руслану Бортнику заявил киевский политический эксперт Владимир Фесенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В перспективе даже замороженный и вялотекущий конфликт может сделать невозможным вступление Украины в Европейский...

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«Допустим, возникнет равновесие на фронтах, но при этом Россия не захочет прекращать войну, она будет вести ее так, как на Донбассе. Позиционная война. И она может идти годами. Истощая нас и блокируя наше вступление, например, в Европейский союз. Потому что та же самая Венгрия, и не только, могут сказать: «Какое вступление, если там продолжается война»», – сказал Фесенко.

Он подчеркнул, что и в самом ЕС антиукраинские позиции могут усилиться.

«Вот вам конкретная ситуация, которая может заблокировать для нас… не сейчас, а в перспективе финализации вступления в Европейский союз.

Но сам процесс европейской интеграции, я думаю, он будет продолжаться. Борьба вокруг этого процесса усилится, особенно если укрепятся позиции право-популистских сил. И это не только Венгрия. Сейчас посмотрим, как будет действовать новое правительство Нидерландов», – добавил политолог.

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