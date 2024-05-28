Переданные Украине дальнобойные ракеты будут атаковать ядерные объекты РФ – Живов

Дальнобойные ракеты, которые Украина получит от Запада, предназначены для ударов по ядерным объектам на территории России.

Об этом в эфире «Первого севастопольского» заявил политолог, автор блога «Живов Z» Алексей Живов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не удивлюсь, если после того, как они санкционируют удары по территории дальнобойными ракетами, эти ракеты полетят не на военные объекты, аэродромы, нефтяные базы, а по нашим ядерным объектам.

У них последовательность логики какая? Они сначала начали бить по Крыму западными ракетами. Как бы в их понимании Крым – это уже Россия, но как бы не совсем. Территория СВО ещё пока совсем не Россия, Крым не совсем Россия, и есть «старая Россия». Сначала они стали лупить по зоне СВО – это Бердянск, Мариуполь, Мелитополь, Херсонская область. Смотрят, нет реакции. Давай бить по Крыму Storm Shadow и ATACMS. Бьют, бьют, русские сидят в глухой обороне, всё сбивают, что могут.

Хорошо, думают они. Если вам здесь не страшно, тогда попробуем по старой уже общепризнанной территории России побить ракетами. Сейчас попробуют, посмотрят, что получится, как мы отреагируем. У них-то вооружений ещё много, и более современных, в том числе», – отметил он.