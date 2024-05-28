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Узнать истинные настроения на Украине невозможно в силу контроля над исходящей информацией и стокгольмского синдрома на всю страну.

Такое мнение в эфире «Крым 24» высказал журналист, депутат Госдумы Анатолий Вассерман, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не особенно слежу за настроениями на Украине, потому что там практически перекрыты механизмы выражения своих подлинных чувств. Знаете, кто был самым эффективным сотрудником Геббельса в бытность того министром образования и пропаганды? Мюллер, глава тайной государственной полиции, сокращённо гестапо. Потому что любой, кто хоть как-то сомневался в словах Геббельса, автоматически оказывался предметом интереса ведомства Мюллера. На Украине сейчас сходное положение», – отметил он.

Кроме того, по словам обозревателя, у украинцев ярко выраженный стокгольмский синдром.

«Понятно, от чего этот стокгольмский синдром происходит: если вы находитесь во власти человека, готового вас убить, то, естественно, будете себя вести так, чтобы не выказывать ничего такого, что может стать поводом к убийству. А чтобы это не выказывать ни словом, ни жестом, лучше всего научиться думать в интересах того, кто захватил вас в заложники. Единственное, что меня утешает, стокгольмский синдром проходит очень быстро. После освобождения заложников вспомните хотя бы результаты референдума в Запорожской и Херсонской областях всего через полгода после их освобождения от террористической организации «Украина». Поэтому я очень рад, что даже на Украине прорываются ростки понимания, что Украина – это организация, нацеленная против громадного русского большинства граждан Украины. И что единственный способ для них спастись – это ликвидация этой организации и соединение с Россией. Но то, что мы наблюдаем, не даёт никаких возможностей оценить реальную распространённость таких настроений», – подытожил Вассерман.