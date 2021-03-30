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30.03.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
Война, Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, Дзен, Донбасс, нацизм, Общество, Политика, Россия, Украина
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«А потом – на Дагестан!» – Ярош призвал бросить все силы для оккупации Донбасса

Новости Украины

Украина якобы в состоянии, при должной подготовке и мобилизации ресурсов, военным путём «освободить» Донбасс, однако с Крымом провернуть то же самое не получится.

Об этом в эфире телеканала «Эспрессо» заявил основатель запрещённого в РФ «Правого сектора», ныне главарь «Добровольческой украинской армии» Дмитрий Ярош, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я считаю, что при правильной подготовке и мобилизации всех ресурсов нашего украинского народа и государства, мы можем нанести поражение врагу и освободить оккупированные территории Донецкой и Луганской областей», – рассуждает нацист.

Однако идти освобождать Крым он побоялся.

«Крым – другая история, на данный момент я не вижу возможности освобождения военным путём. Хотя я согласен с секретарем СНБО Даниловым, когда он говорит о том, что на нашем веку мы увидим не только Крым и Донбасс в составе Украины, но ещё мы можем увидеть свободную Ичкерию, Дагестан и Татарстан», – бредит Ярош.

Напомним, ранее в Москве заявили, что в случае широкомасштабного наступления украинской армии на республики Донбасса Россия напрямую вмешается и поддержит ДНР и ЛНР.


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