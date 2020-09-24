Агрессия сторонников Беломайдана в Москве нарастает: Потасовка из-за БЧБ-флага

24.09.2020, Москва, Сергей Рулев

Накануне вечером в центре Москвы на Маросейке у посольства Белоруссии состоялся очередной несанкционированный пикет сторонников Беломайдана. Внеплановая акция протеста была приурочена к внезапной инаугурации Александра Лукашенко. И, хотя манифестация вышла малочисленнее, нежели обычно, агрессивный настрой участников заметно возрос.

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Московские либералы-змагары, приметив уже знакомого им блогера и репортера Сергея Рулева, начали мешать его журналистской работе, называя «провокатором». Они закрывали объектив работающей камеры плакатами и раскрытым зонтом.

Впрочем, у посольства появились и противники Беломайдана. Активисты организации SERB стали требовать от полиции прекратить несанкционированную акцию, однако силовики рассеивать майданщиков не стали.

Немного в сторонке выстроились представители партии «Коммунисты России» с государственным флажком Республики Беларусь и самодельным плакатиком – «Мы поддерживаем действия белорусского ОМОНа по разгону майдана. Работайте братья!».

Неожиданностью оказалось появление незнакомого мужчины, который вначале стал напротив митингующих майдаунов с самодельным бумажным бело-красно-белым листом перечёркнутым крест-на-крест чёрной краской. Полицейские проверили у мужчины документы и разрешили проводить ему, вернее, не стали препятствовать в проведении одиночного пикета.

В конце концов выдержка у координатора SERB закончилась, и Гоша Тарасевич искромсал коллаборационалистское бело-красное полотнище перочинным ножом. Началась потасовка, которая закончилась приглашением её участников в отделение ЦАО.

Противники Майдана вскоре были выпущены на свободу.