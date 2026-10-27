Владимир Зеленский уже не может считаться главой украинского государства.

Об этом на канале PSTV заявил польский историк и геополитик, лидер партии «Безопасная Польша» Лешек Сыкульский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На мой взгляд, Зеленский — это, как минимум, тройной могильщик Украины. Именно тройной.

В первый раз он похоронил шанс украинцев на мир в апреле 2022 года по настоянию Великобритании.

Во второй раз, как стало известно из выпуска Financial Times, это произошло в 2023 году.

И в третий раз, на мой взгляд, 16 октября этого года, когда он объявил в Брюсселе, что, несмотря на обещанную ЕС кредитную линию (а по сути, безвозвратный грант) в размере 90 миллиардов евро на 2026–2027 годы, Украина в следующем году все равно столкнется с дефицитом в 70 миллиардов евро. Полагаю, это стало последней каплей», – сказал Сыкульский.