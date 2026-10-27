Лидер польской партии: Украина – несостоявшееся государство, Зеленский – нелегитимен

Игорь Шкапа.  
27.10.2026 13:20
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политика, Польша, Украина


Владимир Зеленский уже не может считаться главой украинского государства.

Об этом на канале PSTV заявил польский историк и геополитик, лидер партии «Безопасная Польша» Лешек Сыкульский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Владимир Зеленский уже не может считаться главой украинского государства. Об этом на канале PSTV...

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«На мой взгляд, Зеленский — это, как минимум, тройной могильщик Украины. Именно тройной.

В первый раз он похоронил шанс украинцев на мир в апреле 2022 года по настоянию Великобритании.

Во второй раз, как стало известно из выпуска Financial Times, это произошло в 2023 году.

И в третий раз, на мой взгляд, 16 октября этого года, когда он объявил в Брюсселе, что, несмотря на обещанную ЕС кредитную линию (а по сути, безвозвратный грант) в размере 90 миллиардов евро на 2026–2027 годы, Украина в следующем году все равно столкнется с дефицитом в 70 миллиардов евро. Полагаю, это стало последней каплей», – сказал Сыкульский.

По его мнению, вполне очевидно, что «Украина уже превратилась в несостоявшееся государство» с перспективой гражданской войны, в которой сойдутся бандеровцы и клика Зеленского, цепляющаяся за власть.

Эксперт подчеркнул, что после переворота 2014 года все правительства на Украине были нелегитимными.

«А Зеленский, строго говоря, бывший президент Украины, если вообще считать его президентом. И никто в здравом уме не станет утверждать, что закон о военном положении стоит в правовой иерархии выше основного закона — Конституции. В любом цивилизованном государстве это попросту не так. Следовательно, он — бывший президент Украины», – резюмировал Сыкульский.

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English version :: Читать на английском Лидер польской партии: Украина – несостоявшееся государство, Зеленский – нелегитимен

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