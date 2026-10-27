Украинское государство превратилось в паразита.

Об этом в своем видеоблоге заявил киевский политтехнолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В нынешнем виде украинское государство превратилось в стационарного паразита. То есть, те люди, которые, кроме «незламности» и «гидности», не производят никакой прибавочной стоимости, а своими действиями не упрощают, а усложняют жизнь своим гражданам», – сказал Золотарев.

Он обратил внимание, что в два раза, до 60 миллионов гривен, увеличили бюджет «шпрехенфюрера» – т.н. «уполномоченной по защите украинского языка».

«Там есть госпожа Ивановская со слегка безумным взглядом, которая сейчас занимается вопросом, почему, когда в ходе перестрелки между ГУРовцами и СБУшниками они не «розмовлялы на державной мове». Спрашивается: какой смысл существования этой структуры, кроме раздрая в обществе? Тем более, там не одна Ивановская, там ещё десятки людей с хорошими зарплатами до 100 тысяч гривен», – сказал эксперт.

По его словам, таких примеров масса.

«По сути, на скелет государства, доставшегося от УССР, навешали ещё кучу абсолютно коррупционных паразитических структур, от которых никакого толку для экономики и граждан нет.

Поэтому, так или иначе, те деньги, которые идут на войну, это, по сути, могильный камень для перспективы развития государства. Но кто нас спрашивал?

Для тех, кто сейчас сидит по киевским ресторанам, – это золотое время, для них это время возможности. Они знают, что никогда так не «косить» бабло, как в эти годы войны, когда в Украину заходили миллиарды американских, европейских денег, – больше это не повторится. Поэтому «рвут», как в последний день», – заявил Золотарев.