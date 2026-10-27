В обозримой перспективе Украина и Польша начнут вооруженное противостояние.

Об этом на канале PSTV заявил польский историк и геополитик Лешек Сыкульский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Эксперт подчеркнул, что еще в 2015 году он предупреждал о «перспективе гибридного конфликта между Польшей и Западной Украиной».

«И, к несчастью, все это воплощается в жизнь. На мой взгляд, Польша сегодня — один из главных проигравших в войне на Украине, а польско-украинский конфликт начинает обретать форму — его контуры становятся все более отчетливыми на горизонте. Увы, это так, и, по моему мнению, такой конфликт весьма вероятен», – говорит гость эфира.

Он считает, что поствоенная травма станет на Украине мощным катализатором настроений, которые исторически наблюдались в Веймарской республике. По мнению геополитика, в этой ситуации Польша превращается для Украины в удобного «мальчика для биться» и «козла отпущения», на которого можно будет возложить ответственность за поражение войне с Россией.

Эксперт заметил, что еще при правительстве Матеуша Моравецкого польские спецслужбы «без малейших колебаний допустили изменение этнического состава польского государства, позволив миллионам граждан других стран въехать в страну практически бесконтрольно». Он уверен, что Польшу ждут ужасные события, причем, куда более страшные, чем во времена Волынской резни, поскольку тогда бандеровцы не имели господдержки.