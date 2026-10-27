После украинской «перемоги» над Россией поляки не смогут так «шантажировать» Киев своими антибандеровскими нарративами, как это делается сейчас, пока идёт война.

Об этом на канале «Lviv media» заявила главред украинского альманаха «Объединение украинцев в Польше» Ольга Попович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Тема УПА или ОУН, или деятелей, связанных с этими структурами, становится элементом политики центральной власти. И этого Польша боится, что если раньше постоянно говорилось, что УПА или ОУН – это история только западных областей Украины, трёх областей Галичины, то сейчас эта тема переходит. И мы видим тоже по соцопросам, что украинцы абсолютно позитивно воспринимают историю борьбы УПА. Мы имеем твёрдую статистику, которая показывает, что положительное отношение к УПА или Степану Бандере, лидеру ОУН, которого в Польше совершенно не воспринимают и называют прямо преступником, она на Украине улучшается, и эта положительная роль растёт», – рассказала бандеровка.

«И этого в Польше тоже боятся, потому что считают, что, если этот момент пропустить, то накинуть свой нарратив Украине, заставить Украину перейти к польскому нарративу, позже, после войны, когда Украина может, дай Бог, выиграет эту войну, и понятно, что не откажется тоже от этой политики, надо использовать сейчас это время, когда даже можно несколько шантажировать этим Украину», – вещала Попович.

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