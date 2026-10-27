«Антибандеровская тема стала мейнстримом даже у польских либералов!» – стенания на Львов-ТВ

Тарас Стрельцов.  
27.10.2026 13:10
  (Мск) , Львов
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Дзен, Политика, Польша, Украина


Если раньше осуждение Польшей почитания на Украине бандеровских преступников было уделом «маргиналов», то теперь эта позиция становится абсолютно бескомпромиссной и доминирует на официальном уровне.

Об этом на канале «Lviv media» заявила главред украинского издания «Объединение украинцев в Польше» Ольга Попович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Если раньше осуждение Польшей почитания на Украине бандеровских преступников было уделом «маргиналов», то теперь...

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«Почему именно сейчас активизировалась эта тема польско-украинских отношений? Она стала фактически непримиримой. Потому что если раньше удавалось завуалировать эту тему, когда мы говорили об экономике, о евроинтеграции прежде всего, или военной помощи со стороны Польши, то сейчас эта тема привязывается. Она в Польше искусственно привязывается к оказанию Украине помощи.

Она уже перестала быть маргинальной, она действительно становится мейнстримовой. В том смысле, что Украине прямо заявляют, что Украина, если не изменит своей исторической политики, то Польша может стать на пути украинской евроинтеграции. И это уже не является чем-то, что мы можем игнорировать», – вещала Попович.

«Сейчас правые радикалы довели до того, что либералы начинают очень активно также использовать эту тему. И реакция Радослава Сикорского об инициировании запрета въезда на 5 лет для Святослава Шереметы – тому подтверждение. Они не хотят отставать от правых радикалов, видя, что тема приобрела популярность в обществе», – добавила бандеровка.

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English version :: Читать на английском «Антибандеровская тема стала мейнстримом даже у польских либералов!» – стенания на Львов-ТВ

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