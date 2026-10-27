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Если раньше осуждение Польшей почитания на Украине бандеровских преступников было уделом «маргиналов», то теперь эта позиция становится абсолютно бескомпромиссной и доминирует на официальном уровне.

Об этом на канале «Lviv media» заявила главред украинского издания «Объединение украинцев в Польше» Ольга Попович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Почему именно сейчас активизировалась эта тема польско-украинских отношений? Она стала фактически непримиримой. Потому что если раньше удавалось завуалировать эту тему, когда мы говорили об экономике, о евроинтеграции прежде всего, или военной помощи со стороны Польши, то сейчас эта тема привязывается. Она в Польше искусственно привязывается к оказанию Украине помощи. Она уже перестала быть маргинальной, она действительно становится мейнстримовой. В том смысле, что Украине прямо заявляют, что Украина, если не изменит своей исторической политики, то Польша может стать на пути украинской евроинтеграции. И это уже не является чем-то, что мы можем игнорировать», – вещала Попович.