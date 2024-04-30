ВСУ выгорают на фронте: все больше украинских военных при первой возможности стараются списаться.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил командир инженерно-саперного взвода батальона ударных БПЛА ВСУ «Ахиллес» Даниэль Шевчук, наполовину ливанец, взявший себе позывной в честь террористической группировки Аль-Каида.

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«Вся военная бюрократия строится на презумпции виновности. Проще говоря, в тебе видят долбо*оба. Соответственно навешивают миллиард предохранителей, чтобы идиот с автоматом не убил себя и тех, кто рядом, чтобы мерзость не воровала. Или мы и дальше считаем всех дебилами и пусть они еще докажут, что это не так. Или по умолчанию доверяем людям, а если они вдруг оказываются долбо*обами, то отвечают перед законом», – сказал Шевчук антироссийскому пропагандистскому сайту «Украинская правда».

Он считает, что для повышения эффективности армии «у людей должны быть развязаны руки».

«Народ сегодня на фронте выгорел, это факт. Списываются люди, на которых я раньше никогда не подумал. У кого-то оказалось трое детей. У кого-то мать в больнице. И можно понять людей – два годика прошло. Кроме того, люди в тылу привыкли жить в войне. Конечно, «верю в ВСУ», «русне пи*да» и все такое, но якобы дома куча проблем и что-то надо есть. Ты учишься жить в новой реальности, и тебе уже в этом вроде бы нормально. Ну, ракета пролетела. Неприятно, но жить можно.

Мотивировать к каким-либо действиям большинство людей способен только страх неизбежной гибели. Как это было в первые дни, когда очереди стояли в военкоматах. Чтобы пробиться, надо было из себя Рембо изображать. А теперь уклонисты, ТЦКашники с папочками, Тиса. У нас вроде бы сейчас не война, а вторая фаза АТО – 2016–2017 годы.

По большому счету, мы имеем два варианта – или каждый сейчас делает сверхусилия, а потом, если повезет, возвращается к привычной жизни. Или привыкает жить удобно в новых условиях. Привыкать к войне – это кратчайший путь к поражению», – резюмирует военный.