Анатоль Ливен: «В ЕС начинают осознавать, что Украина – это полностью разрушенное государство»
На Западе стали осознавать масштаб разрушений Украины от росийских ударов.
Об этом в эфире подкаста Always at War заявил директор Евразийской программы Института ответственного государственного управления Куинси и специалист по американской дипломатической истории Анатоль Ливен, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
«Миллионы украинцев бежали на Запад, и почти наверняка уже не вернутся — ведь прошло уже четыре года. Они там обосновались: у них появились новые партнеры, их дети ходят в школу. Уровень рождаемости, который еще до войны был одним из самых низких в Европе, упал практически до нуля. Численность населения может составлять лишь половину от показателей 1990 года, если, конечно, учитывать и те территории, которые перешли под контроль России.
Согласно последним оценкам Всемирного банка, только на восстановление Украины — еще до того, как речь зайдет о ее вступлении в Европейский союз, — потребуется, по их подсчетам, 588 миллиардов долларов. А теперь представьте, какая нагрузка ложится на бюджеты европейских стран. Где взять такие деньги?..
Да, у Украины есть надежда на вступление в Европейский союз, но на сегодняшний день реальность такова, что это, по сути, в значительной степени разрушенное государство», – признает Ливен.
У него спросили, ощущается ли на Западе растущая потребность в скорейшем начале переговоров и понимание, что урегулирование возможно только на основе компромисса.
«Думаю, люди начинают осознавать масштаб разрушений, которые Россия наносит украинской инфраструктуре, а также понимают, что этой зимой украинское население — как это ни прискорбно — столкнется с тяжелейшими испытаниями, если Россия продолжит уничтожать энергетическую инфраструктуру.
К тому же, растет вероятность того, что все больше украинцев будут вынуждены искать убежища в Западной Европе. И, мне кажется, осознание этого начинает проникать в сознание», – говорит эксперт.
По его словам, нужен закулисный канал переговоров с Россией.
«Мы даем им понять, что, хотя у нас есть официальные позиции, от которых мы, разумеется, не можем отступить до момента достижения договоренности, на деле они вполне могут стать предметом переговоров», – отмечает политолог.
По его мнению, изначально обречены на провал попытки вести переговоры от всего ЕС.
«Этого никогда не произойдет. Вам нужно иметь инициативу, желательно, на каком-то этапе совместно с британцами, французами и немцами. Если нет, может быть, если Ле Пен выиграет французские выборы в следующем году, кто-то из них действительно будет вести переговоры с русскими, а затем представит это остальным, желательно с поддержкой Америки или поддержит Америку в чем-то. Я действительно думаю, что это единственный способ», – резюмировал Ливен.
English version :: Читать на английском Анатоль Ливен: «В ЕС начинают осознавать, что Украина – это полностью разрушенное государство»