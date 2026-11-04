Олигарх рассказал, как Украине вышла боком болтовня Зеленского о ядерном оружии

Игорь Шкапа.  
04.11.2026 18:58
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1971
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина, ЯО


Украинский диктатор Владимир Зеленский спровоцировал Россию начать СВО своими безответственными заявлениями.

Об этом в эфире видеоблога швейцарского издания Die Weltwoche заявил  бывший депутат Верховной рады, олигарх Вадим Новинский, отказавшийся от российского паспорта ради украинского гражданства, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинский диктатор Владимир Зеленский спровоцировал Россию начать СВО своими безответственными заявлениями. Об этом в...

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Новинский заметил, что после путча 2014 года были ущемлены права русскоязычных и православных.

«Все поверили кандидату Зеленскому, который обещал восстановить права всех, будь то русские или украинцы, тем самым объединив страну и народ. Получив 73% голосов, он обманул украинский народ», – сказал Новинский.

По его словам, Зеленский «фактически стал президентом войны».

«Президент Зеленский не сделал абсолютно ничего, чтобы предотвратить это, и более того, он спровоцировал начало боевых действий своими заявлениями.

Скажем, его заявление в 2022 году, которое было сделано 19 февраля, если я не ошибаюсь. Он сделал заявление, предполагая, что мы рассмотрим возможность возвращения ядерного оружия в Украину…

Это было абсолютно безответственно. Это могло стать еще одним фактором, спровоцировавшим начало этой полномасштабной войны», – заявил Новинский.

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