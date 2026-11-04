Украинский диктатор Владимир Зеленский спровоцировал Россию начать СВО своими безответственными заявлениями.

Об этом в эфире видеоблога швейцарского издания Die Weltwoche заявил бывший депутат Верховной рады, олигарх Вадим Новинский, отказавшийся от российского паспорта ради украинского гражданства, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Новинский заметил, что после путча 2014 года были ущемлены права русскоязычных и православных.

«Все поверили кандидату Зеленскому, который обещал восстановить права всех, будь то русские или украинцы, тем самым объединив страну и народ. Получив 73% голосов, он обманул украинский народ», – сказал Новинский.

По его словам, Зеленский «фактически стал президентом войны».

«Президент Зеленский не сделал абсолютно ничего, чтобы предотвратить это, и более того, он спровоцировал начало боевых действий своими заявлениями.

Скажем, его заявление в 2022 году, которое было сделано 19 февраля, если я не ошибаюсь. Он сделал заявление, предполагая, что мы рассмотрим возможность возвращения ядерного оружия в Украину…

Это было абсолютно безответственно. Это могло стать еще одним фактором, спровоцировавшим начало этой полномасштабной войны», – заявил Новинский.