Падение рождаемости – на фоне потерь от войны и эмиграции – делают восстановление украинской популяции невозможным даже спустя много поколений.

Об этом в эфире видеоблога украинской пропагандистки Натальи Влащенко заявил экономический эксперт Алексей Кущ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Парагвай (потерял в войне с Уругваем-Аргентиной-Бразилией более половины населения – ред.) находился ещё на первом демографическом переходе. Это когда высокая рождаемость, и он хотя бы каким-то образом компенсировал потери. А мы находимся на уже втором демографическом переходе, то есть когда рождаемость идёт вниз.

Некоторые пишут, что Украина движется к Парагвайскому сценарию. Но у нас никакого Парагвайского сценария не будет. У нас будет всё намного хуже!

У нас будет именно украинский сценарий – это когда колоссальное разрушение деморфического ядра происходило на замедлении рождаемости на втором демографическом переходе и в условиях отсутствия возможности компенсировать за счёт мигрантов», – сказал Кущ.