Украинцев надо срочно заносить в Красную книгу – Кущ

Вадим Москаленко.  
04.11.2026 18:16
  (Мск) , Киев
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Демография, Денацификация, Дзен, Кризис, Общество, Политика, Россия, Украина


Падение рождаемости – на фоне потерь от войны и эмиграции – делают восстановление украинской популяции невозможным даже спустя много поколений.

Об этом в эфире видеоблога украинской пропагандистки Натальи Влащенко заявил экономический эксперт Алексей Кущ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Падение рождаемости – на фоне потерь от войны и эмиграции – делают восстановление украинской...

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«Парагвай (потерял в войне с Уругваем-Аргентиной-Бразилией более половины населения – ред.) находился ещё на первом демографическом переходе. Это когда высокая рождаемость, и он хотя бы каким-то образом компенсировал потери. А мы находимся на уже втором демографическом переходе, то есть когда  рождаемость идёт вниз.

Некоторые пишут, что Украина движется к Парагвайскому сценарию. Но у нас никакого Парагвайского сценария не будет. У нас будет всё намного хуже!

У нас будет именно украинский сценарий – это когда колоссальное разрушение деморфического ядра происходило на замедлении рождаемости на втором демографическом переходе и в условиях отсутствия возможности компенсировать за счёт мигрантов», – сказал Кущ.

«Мы уже за точкой невозврата. Уже нет смысла обсуждать, как наши корабли будут бороздить просторы мирового океана. Нам нужно обсуждать,  как амортизировать эту катастрофу. Наша задача – вытолкнуть эту проблему в следующее столетие.

Знаете, как часто определённые популяции животных заносят в Красную книгу, когда популяция сокращается до определённого числа – и теряет способности воспроизводства. Вот, нас, в принципе, можно будет заносить в Красную книгу скоро. Бабы после войны уже не нарожают», – подытожил Кущ.

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