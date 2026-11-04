«Эпик фэйл: Трамп упустил возможность стать глобальной идеологической силой» – Дугин

Максим Столяров.  
04.11.2026 18:42
  (Мск) , Москва
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Выборы, Дзен, Кризис, Общество, Политика, Россия, США, Украина


Президент США Дональд Трамп полностью провалил свой заявленный потенциал и может быть полезен разве что только европейским правым популистам, поддержка которых, впрочем, не всегда приводит к желаемому результату.

Об этом в интервью польскому каналу «Wbrew Cenzurze» заявил философ Александр Дугин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент США Дональд Трамп полностью провалил свой заявленный потенциал и может быть полезен разве...

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«Я бы здесь поостерёгся. В самой Америке Трамп, скорее всего, не способен сделать ничего хорошего, но и для всего мира он способен сделать много плохого. Начать ядерную войну с Ираном, как обещал Нетаньяху, который проиграл выборы.

Я думаю, что в самой Америке – ниже Трампу уже просто невозможно упасть. На самом деле, это «эпик фэйл», как говорят молодые люди.

Но в Европе кое-что можно использовать. Например, нынешняя трамповская ЦРУ уже какое-то время занимается чем-то вроде ограниченной поддержки популистов, Маск этому способствует, некоторые технологические гиганты. Почему бы не использовать это прагматично?

Просто, нужно понимать, что это ненадолго, это всего лишь временный зигзаг – и этим можно воспользоваться. Но нужно рассчитывать на то, что будет на следующий день, потому что Трамп непоследователен и, конечно, не является европейским консерватором.

Для него это не приоритет, но он им помогает. Иногда, кстати, очень неуклюже. Например, Венс начал поддерживать Орбана – и добился прямо противоположного результата», – напомнил философ.

«Не стоит переоценивать это, потому что эта часть трампистов из ЦРУ и других структур делает в Европе что-то более или менее позитивное. Но другая глобалистская часть, тоже из ЦРУ, других сетевых структур и фондов Сороса, видит всё это изнутри, поэтому блокирует, подавляет, саботирует.

Трамп упустил возможность стать по-настоящему глобальной идеологической силой», – констатировал Дугин.

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English version :: Читать на английском «Эпик фэйл: Трамп упустил возможность стать глобальной идеологической силой» – Дугин

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