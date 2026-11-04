«Наши отсталые внуки будут обслуживать сервисную экономику!» – бизнесмен-галичанин
Украина на много поколений превратилась в отсталую страну с сервисной экономикой.
Об этом на ивано-франковском телеканале «Галичина» заявил глава бизнес-ассоциации Ивано-Франковска Игорь Полич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Запаса прочности у нас уже нет, но не все последствия проявляются сразу. Импортозависимость Украины – это наша огромная беда на следующие десятилетия.
Потому что бизнес работает в режиме ожидания, экономии на всём. Это не та история, когда возможно развитие науки, вложение инвестиций. Это банальное выживание.
А мы ведь в глобальной конкуренции. И пока в других странах идёт развитие ИИ, робототехники, мы остаёмся простой сервисной экономикой.
И всё это будем догонять уже не мы, а наши дети, и их дети. Так что это огромная проблема», – сказал Полич.
Офицер 4 центра рекрутинга сил территориальной обороны ВСУ Глеб Тимошенко предложил решать проблемы увеличением призыва.
«Служить должны все, и готовиться к этому должны все, это обязательно.
А в России объявлен тендер – они хотят в ближайшие годы выпустить 1 миллион инженеров.Сознательно, чтобы они работали на оборону. Поэтому нам нужно реагировать на этот вызов», – умничал ВСУшник.
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