Украина на много поколений превратилась в отсталую страну с сервисной экономикой.

Об этом на ивано-франковском телеканале «Галичина» заявил глава бизнес-ассоциации Ивано-Франковска Игорь Полич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Запаса прочности у нас уже нет, но не все последствия проявляются сразу. Импортозависимость Украины – это наша огромная беда на следующие десятилетия.

Потому что бизнес работает в режиме ожидания, экономии на всём. Это не та история, когда возможно развитие науки, вложение инвестиций. Это банальное выживание.

А мы ведь в глобальной конкуренции. И пока в других странах идёт развитие ИИ, робототехники, мы остаёмся простой сервисной экономикой.

И всё это будем догонять уже не мы, а наши дети, и их дети. Так что это огромная проблема», – сказал Полич.