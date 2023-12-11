Американцы больше не чувствуют лидерства Байдена

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Действующий президент США Джо Байден продолжает терять популярность среди избирателей.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», свидетельствует соцопрос, проведенный на днях по заказу The Wall Street Journal.

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Так, деятельность Байдена одобряют лишь 37% американцев, что стало самым низким показателем за время его президентства. При этом в противостоянии с Дональдом Трампом Байдена готовы поддержать лишь 43% избирателей, тогда как его соперника – 47%.

Кроме того, всего лишь 23% опрошенных сказали, что политика нынешнего главы Белого дома помогла им, а 53% заявили, что навредила.

В свою очередь «Независимая газета», ссылаясь на Fox News, указывает, что в пяти из шести «колеблющихся» штатах, которые часто определяют исход выборов, Трамп сейчас имеет стабильное преимущество.

«У обычных американцев, экономистов и Белого дома имеются разногласия о том, насколько хорошо и правильно развивается экономика. Администрация Байдена рапортует, что все в порядке, но почему-то рейтинговые агентства понижают рейтинг США в своих отчетах», – прокомментировал недовольство американцев властями директор Фонда изучения США им. Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев.

Он говорит, что весной экономика страны может испытать ряд проблем, что может еще больше усугубить проблемы Байдена.

«Американцы не чувствуют лидерства президента. Он говорит о зеленой повестке, рабочих местах, но на практике, как считают многие, экономическим вопросам уделяется не самое пристальное внимание. Улучшений рядовые избиратели не очень-то ощущают. А тут еще и обострившаяся миграционнная проблема, с которой Байден ничего не может сделать. А из-за потока нелегалов, готовых работать на любых условиях, снижается заработная плата простых американцев», – резюмировал Рогулев.

Напомним, что выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года.