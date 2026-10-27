Нам не с кем заключать договоренности по Украине. Настраиваемся на продолжение СВО, – российский дипломат

Анатолий Лапин.  
27.10.2026 13:42
  (Мск) , Москва
Просмотров: 1422
 
Дзен, Политика, Россия, Украина


Со стороны Украины нет легитимного представителя, который мог бы поставить свою подпись под будущими договоренностями.

Об этом в эфире канала «Красная линия» заявил зампредседателя Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Со стороны Украины нет легитимного представителя, который мог бы поставить свою подпись под будущими...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Ситуация простая – сейчас нет возможности и не с кем заключать каки-либо серьезные договоренности. Из этого и надо исходить.

Сейчас на повестке дня у нас то, что было объявлено в 22-м году – ведение специальной военной операции – это главное. Все остальное – мы говорим, что открыты к любой форме диалога, но не более, чем.

Никаких обязательств, что надо обязательно заключать, нет. Это зависит от того, что будет предложено и так далее.

Если, например, будет предложено сделать так, что этот режим уйдет и будет заменен народно-демократической властью… Но такого же не может быть. Стало быть, я думаю, что нам надо настраиваться на длительный период подобного рода развития событий», – заявил Бакланов.

Читайте также: Россия не будет подписывать мир с нелегитимным Зеленским

Метки:

English version :: Читать на английском Нам не с кем заключать договоренности по Украине. Настраиваемся на продолжение СВО, – российский дипломат

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Октябрь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора