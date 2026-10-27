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Со стороны Украины нет легитимного представителя, который мог бы поставить свою подпись под будущими договоренностями.

Об этом в эфире канала «Красная линия» заявил зампредседателя Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ситуация простая – сейчас нет возможности и не с кем заключать каки-либо серьезные договоренности. Из этого и надо исходить. Сейчас на повестке дня у нас то, что было объявлено в 22-м году – ведение специальной военной операции – это главное. Все остальное – мы говорим, что открыты к любой форме диалога, но не более, чем. Никаких обязательств, что надо обязательно заключать, нет. Это зависит от того, что будет предложено и так далее. Если, например, будет предложено сделать так, что этот режим уйдет и будет заменен народно-демократической властью… Но такого же не может быть. Стало быть, я думаю, что нам надо настраиваться на длительный период подобного рода развития событий», – заявил Бакланов.

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