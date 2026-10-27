В Сербии начались погромы ТВ-студий, поддерживающих Вучича. Брюссель ожидаемо молчит

Оливер Галич.  
27.10.2026 13:48
  (Мск) , Белград
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Балканы, Беспорядки, Дзен, Политика, Сербия, СМИ


На следующий день после победы «Студенческого списка» его сторонники начали штурмовать телеканалы, поддерживающие Александра Вучича. Вечером 26 октября было захвачено здание телеканала «Информер», его эфир прерван.

В то же время состоялась попытка штурма телеканала «Пинк», но его защитила полиция. Фасад здания забросали камнями и яйцами, передает корреспондент «Политнавигатора».

На следующий день после победы «Студенческого списка» его сторонники начали штурмовать телеканалы, поддерживающие Александра...

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Вечером в понедельник, 26 октября, несколько десятков сторонников победившего оппозиционного «Студенческого списка» в центре Белграда штурмовали здание телеканала «Информер», который много лет открыто поддерживал экс-президента Сербии Александра Вучича.

Хотя возле здания находились десятки сотрудников полиции, они фактически не мешали захвату телеканала. Толпа ворвалась в студию прямого эфира, и стала в нецензурной форме требовать от главного редактора «Информера» Драгана Вучичевича просить прощения у сербского народа.

Вучичевич в прямом эфире позвонил лидеру «Студенческого списка» Илье Срджановичу, и попросил того унять своих сторонников. На это Срджанович издевательски ответил, что ему нужно сначала проверить, говорит ли журналист правду. Через несколько минут вещание телеканала было прервано. Вучичевича и сотрудников «Информера» эвакуировали сотрудники полиции и скорой помощи.

Позже несколько десятков сторонников оппозиции собрались у здания другого телеканала, поддерживающего Вучича, «Пинк», но были встречены усиленными нарядами полиции. Они забросали фасад здания камнями и яйцами, и через несколько часов разошлись.

Поздно вечером сам Вучич в социальных сетях опубликовал жалостливое видеообращение, в котором назвал происходящее «беспрецедентным насилием».

«Рейд на «Информер» – это атака на свободу выражения мнений, свободу публичного слова и свободу журналистики», – заявил он.

«Европейский Союз тоже молчит, все молчат, многие журналистские ассоциации молчат, коллеги-журналисты молчат, потому что считают, у них есть право отомстить Драгану Вучичевичу», – сказал Вучич.

В своем выступлении он также упомянул рупоры оппозиции, телеканалы N1 и Nova, отметив, они «говорили в 10 раз худшие вещи, чем всё, что Вучичевич сказал о блокаторах».

Напомним, с ноября 2024 года в Сербии на протяжении более полутора лет было заблокировано большинство высших учебных заведений, протестующие при поддержке ЕС требовали отставки Александра Вучича.

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English version :: Читать на английском В Сербии начались погромы ТВ-студий, поддерживающих Вучича. Брюссель ожидаемо молчит

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