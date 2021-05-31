Американцы истерят: «Куда смотрит НАТО?! Надо убрать русский газ с рынка ЕС»

31.05.2021, Москва, Владимир Гладков

Западу следует вводить масштабные санкции против нефтегазового сектора России, но некоторые европейские государства заботятся о своих экономических интересах и не спешат этого делать.

Об этом в ходе X «Форума свободной России» заявил ведущий эксперт Атлантического совета Ариэль Коэн, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Необходимы секторальные санкции по нефтегазовому сектору России. Убрать российский газ и нефть с рынка вообще, убрать финансирование, технологии и держать это. Дать понять, что в случае расширения военных действий на Украине эти санкции будут применены полностью.

Сегодня Европа всячески выпячивает губу и говорит: «А у нас свои геополитические и геостратегические интересы. Нет, вы не можете на нас рассчитывать в вашей американской конфронтации с Китаем. Нет, мы сами будем решать, что делать с проектом «Северный поток-2» – сказал эксперт.

Также он подчеркнул, что если Запад не способен даже скоординировать введение санкций против России, то в существовании НАТО нет никакого смысла.

«Если мы не можем это скоординировать с Европой, у меня вопрос: а зачем тогда Великобритания, Канада и США платят 80-85 процентов расходов НАТО? Если у европейцев своё геостратегическое лицо пусть они и платят, и решают свои проблемы сами» – заключил Коэн.

Напомним, ранее в Киеве заявили, что Украина уже никак не может повлиять на достройку «Северного потока-2» , на международном уровне все решается без нее. Единственное, что можно было бы сделать чтобы сохранить роль страны-транзитера, это модернизация собственной ГТС, но Украина этого не делает.