Американские военные давно признали Крым российским

17.02.2021, Москва, Олег Кравцов

Американские стратегические беспилотники Global Hawk практически каждый день летают вдоль границ Крыма и у линии разграничения между республиками Донбасса и Украиной.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Московскому комсомольцу» заявил член экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии РФ, эксперт Российского совета по международным делам, главный редактор журнала «Арсенал Отечества Виктор Мураховский.

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«Для того, чтобы разведать объекты на нашей территории США используют стратегический беспилотник Global Hawk. Их база размещена на итальянском острове Сицилия. Есть там такой городок Сигонелла, где эти американские Global Hawk базируются. Они тоже практически каждый день летают и вдоль границ Крыма, и над территорией Украины у линии разграничения с Новороссией. Заходят на территорию Польши, патрулируют в районе Калининграда вдоль наших границ», – сказал Мураховский.

Он уточнил, что российская ПВО могла бы легко уничтожить этот беспилотник, после чего издание поинтересовалось, почему же их не сбивают.

«Так они не нарушают границ российского воздушного пространства. Они этого сами очень даже опасаются. Это только по телевизору и на всяких там международных форумах американцам можно и не признавать Крым российской территорией, а в реальности им это приходится признавать. Ни один такой аппарат хоть на сантиметр не рискнет пересечь воздушную границу нашего Крымского полуострова», – подчеркнул эксперт.

Он добавил, что Иран отлично продемонстрировал, как можно сбить такой аппарат, который стоит порядка 200 миллионов долларов.

«Есть морской вариант Global Hawk, который называется «Тритон». Это ровно такой же аппарат, просто специализирующийся на разведке морских целей. И в прошлом году Иран взял, да и сбил его в Персидском заливе. Американцы «утерлись». Сказали только: вообще-то нехорошо, границ-то мы не нарушали. А Иран ответил: нет, по нашим данным нарушили.

Потом я смотрел его маршрут полета – есть такой ресурс, который позволяет отслеживать транспондеры (а он, кстати, летел с включенным транспондером) – и там видно, что границы Ирана Global Hawk реально не пересекал. Ну, Иран решил по-своему: взял, да и сбил», – рассказал Мураховский.

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