«Arbeit macht frei»: Раздав миллиарды Украине, Мерц предложил немцам работать сверхурочно

Анатолий Лапин.  
15.01.2026 11:36
  (Мск) , Берлин
Просмотров: 564
 
Германия, Дзен, Экономика коллапса


Немцам, чтобы жить как прежде, нужно больше работать, в том числе сверхурочно.

Таким «рецептом», выступая перед промышленниками Саксонии, поделился канцлер ФРГ Фридрих Мерц, ранее подписавший выделение более 11 млрд евро на помощь бандеровской Украине, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам Мерца, текущее положение дел «не позволит сохранить процветание нашей страны, которое мы имеем сегодня, в будущем, поэтому нам нужно больше работать».

«Люди, которые хотели работать дольше на своих предприятиях, по закону не могли работать сверхустановленного лимита рабочего времени. Мы сняли этот так называемый запрет», – уточнил Мерц.

При этом он отметил:

«Затраты на рабочую силу в нашей стране просто слишком высоки, и мы должны спуститься с этого высокого уровня».

Ранее немецкий экономист Андре Барендрегт заявил, что автопром Германии оказался в плачевном состоянии из-за отказа от дешевого российского газа, который составлял около 60% поставок. В отрасли может быть уволено до 50 тысяч сотрудников.

Германия пережила рецессию в 2023 и 2024 годах, а в 2025 с трудом ее избежала.

