Арестович обещает «крепкие объятия» Израиля с Зеленским

Объятия между украинским президентом Владимиром Зеленским и директором Моссад Давидом Барнеа якобы обещают такую же тесную дружбу между Украиной и Израилем.

Об этом в эфире «Лучшего радио Израиль» заявил бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На следующий день после начала войны Нетаньяху и Зеленский созванивались. Я могу предположить, что они что-то координировали, я не думаю, что это просто звонок вежливости. И, кроме того, эта тёплая встреча и объятия между Зеленским и главой Моссад. Они, наверное, знакомы, их что-то объединяет, раз прям вот такие обнимашки?», – поинтересовались в студии.

Арестович ответил, что Зеленский находится в хороших отношениях с представителями Израиля.

«Эта страшная трагедия закрыла вопросы не совсем разумной политики, которая была до этого, выстроенная на личных обидах, ещё чём-то. И так же, как израильское общество объединилось во время войны, то же самое произошло между Украиной и Израилем.

Мы увидим большие перемены в украино-израильских отношениях. Не все из них будут видны, большая часть будет скрыта, и правильно. Но то, что наши совместные враги пожалеют об объятиях Зеленского и главы Моссада, я гарантирую на сто один процентов», – болтал экс-советник президента.