Арестович обещает «крепкие объятия» Израиля с Зеленским

Вадим Москаленко.  
12.10.2023 20:59
  (Мск) , Киев
Просмотров: 407
 
Ближний Восток, Война, Дзен, Израиль, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Скандал, Украина


Объятия между украинским президентом Владимиром Зеленским и директором Моссад Давидом Барнеа якобы обещают такую же тесную дружбу между Украиной и Израилем.

Об этом в эфире «Лучшего радио Израиль» заявил бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Объятия между украинским президентом Владимиром Зеленским и директором Моссад Давидом Барнеа якобы обещают такую...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«На следующий день после начала войны Нетаньяху и Зеленский созванивались. Я могу предположить, что они что-то координировали, я не думаю, что это просто звонок вежливости. И, кроме того, эта тёплая встреча и объятия между Зеленским и главой Моссад. Они, наверное, знакомы, их что-то объединяет, раз прям вот такие обнимашки?», – поинтересовались в студии.

Арестович ответил, что Зеленский находится в хороших отношениях с представителями Израиля.

«Эта страшная трагедия закрыла вопросы не совсем разумной политики, которая была до этого, выстроенная на личных обидах, ещё чём-то. И так же, как израильское общество объединилось во время войны, то же самое произошло между Украиной и Израилем.

Мы увидим большие перемены в украино-израильских отношениях. Не все из них будут видны, большая часть будет скрыта, и правильно. Но то, что наши совместные враги пожалеют об объятиях Зеленского и главы Моссада, я гарантирую на сто один процентов», – болтал экс-советник президента.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Октябрь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть