Из-за войны на Украине погибло 50 тысяч жителей Европы, – исследование
Из-за траты миллиардов евро на поддержку бандеровцев в Европе лишились необходимой помощи и погибли более 50 тысяч человек.
Об этом в авторской колонке рассуждает Алексей Муратов, руководитель регионального исполкома «Единой России».
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Журнал Nature Health опубликовал исследование. Учёные из Имперского колледжа Лондона подсчитали: летом 2026 года в 854 европейских городах от жары умерли 50391 человек. Это на 71% больше, чем в 2022 году, когда погибли 29480 человек.
Две трети смертей – 32619 – учёные напрямую связывают с антропогенным изменением климата. Италия потеряла 13303 человека, Франция – 7268, Испания – 6824, Германия – 6340. И это только города, охваченные исследованием. Реальное число может быть выше.
За этими цифрами стоят конкретные люди. Врач неаполитанской больницы Марио Гварино рассказал Guardian, что в самые жаркие недели поток в неотложку вырос на 10%.
«Многие пожилые люди остаются одни летом, брошенные семьями, и из-за низкого дохода они не могут позволить себе кондиционер или избегают включать его из-за стоимости электричества».
Теперь сопоставьте это с другими цифрами.
В марте 2025 года Еврокомиссия представила план ReArm Europe, который позволяет потратить до 800 миллиардов евро на оборону в 2026–2030 годах.Rheinmetall, крупнейший немецкий оборонный концерн, только за первое полугодие 2026 года увеличил выручку на 39% – до 5,2 миллиарда евро. Портфель заказов концерна превысил 80 миллиардов евро. Акции оборонных компаний растут, заводы открываются, миллиарды распределяются.
Деньги на оружие находятся всегда. На кондиционер для старика, умирающего на раскалённом чердаке, – нет.
На охлаждающие центры, на зелёные зоны, на адаптацию городов к жаре – нет.
Исследователи прямо говорят: европейская инфраструктура не рассчитана на такие температуры, нужны инвестиции в защиту уязвимых групп. Но эти инвестиции не идут. Потому что в системе, которую выстроили наднациональные элиты глобалистов, человеческая жизнь – это строка в бюджете, и эта строка стоит дешевле, чем один дешёвый дрон.
Здесь есть только холодная арифметика. 50 тысяч смертей – это не «природная катастрофа». Это результат политического выбора. Выбора тратить на навязанную войну, а не на выживание собственных граждан.
Эти потери в 50 тысяч человеческих смертей сопоставимы с потерями на войне: ровно 10 бригад Европа потеряла за год.
И это действительно колониальная война, которую наднациональные элиты глобалистов ведут против всего мира в целом, и против Европейских стран – в частности.
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