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Из-за траты миллиардов евро на поддержку бандеровцев в Европе лишились необходимой помощи и погибли более 50 тысяч человек.

Об этом в авторской колонке рассуждает Алексей Муратов, руководитель регионального исполкома «Единой России».

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