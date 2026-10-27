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Большинство аналитиков предрекали лёгкую победу на президентских выборах Илияне Йотовой – «правой руке» и многолетней соратнице главы болгарского правительства Румена Радева. Результаты социологических исследований давали ей ощутимое преимущество перед ближайшим соперником, ярым русофобом и горячим поклонником идей евроатлантизма, Андреем Гюровым.

На деле всё оказалось не так безоблачно. Йотова получила почти 35% голосов, а Гюров – без малого, 32% поддержки избирателей, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Нет, Йотова не проиграла эти выборы. Однако разрыв с конкурентом сократился на порядок! Перед вторым туром, который состоится уже 1-го ноября, она имеет преимущество не в 20-30 процентов, как гласили результаты предварительных опросов населения, а всего в два – три…

Политический курс нынешнего руководства страны, предполагающий внешнеполитический нейтралитет и неуклонную борьбу с местным олигархатом не рухнул, но стало ясно – противник стремится к реваншу.

Добрая половина голосов избирателей, отданных за Йотову, это – заслуга её бывшего шефа Румена Радева. Значительная потеря поддержки электоратом Йотовой – удар и по нему самому, по предложенной им стратегии. Народ разочаровался в своём лидере? Не совсем так…

Результаты первого тура голосований должны отрезвить сторонников нового политического курса Болгарии. Им казалось, что с приходом к власти бывшего президента Радева, прагматика и патриота, показательно отказавшегося безропотно исполнять все безумные команды главарей ЕС, можно расслабиться и переждать времена милитаристской истерии, насаждаемой Брюсселем.

Фраза из «сталинских времен» – «враг не дремлет», оказалась для болгар вполне актуальной.

Первая (пожалуй, и главная!) проблема этих выборов в Болгарии – крайне низкая активность избирателей. Явка составила всего 22,2%.

То, что не будет массового волеизъявления, было известно заранее. Однако пассивность электората, на этот раз, удивила даже экспертов.

Радев высказался по этому поводу вполне определенно. Многие люди отказались голосовать из-за сокращения функций главы государства, и это привело к заметной апатии. Значительный процент сторонников Йотовой не явился на избирательные участки, потому что считали – борьба окончена, победа предрешена.

Другой просчет команды Йотовой – недооценка возможностей британских союзников Гюрова и их коллег из ЕС. Западные политтехнологи не стали ограничиваться формальной поддержкой. Целый ряд масштабных провокаций, включая атаки на торговые суда в болгарской экономической зоне Черного моря, не случайно произошли в канун президентских выборов!

Никакой конспирологии в такой версии причин череды терактов нет. Логика проста – любая дестабилизация обстановки в стране работает против как действующей власти, так и действующего президента Илияны Йтовой, подрывая их авторитет и популярность у населения.

Но радость болгарской оппозиции также была несколько преждевременна. Кроме ожидаемой мобилизации сторонников тандема Радев – Йотова, есть и еще одно обстоятельство. Во втором туре выборов, более убедительную победу Йотовой, как это ни парадоксально, может обеспечить третий номер избирательного списка – Костадин Костадинов с его полновесными 12,5 процентами поддержки.

Политическое движение «Возрождение», возглавляемое Костадиновым, находится в оппозиции к нынешней власти. Однако партия Радева – «Прогрессивная Болгария» и радикальные националисты Костадинова опираются на общую электоральную базу.

Некоторые противоречия между сторонниками этих двух сил есть. Однако голосовать за Андрея Гюрова, подписавшего безответственный и отклоненный парламентом договор о «сотрудничестве в сфере безопасности и поддержке Украины» с режимом Зеленского, никто из них не станет.

Есть большая вероятность, что голоса, отданные за Костадинова, плавно перетекут в актив Илияны Йотовой.

Сам Радев назвал результаты первого тура выборов «тревожными для всего общества».

«На этих выборах ставки ясны — мы будем выбирать между миром и войной».

Сейчас страны Балканского полуострова сотрясают мощные политические события. «Студенческая революция» в Сербии, с еще не совсем ясными перспективами, своим сценарием здорово напоминает очередной «цветной» переворот, срежиссированный западными глобалистами.

Удастся ли болгарам удержать новый, более самостоятельной от Брюсселя курс, станет ясно в ближайшее воскресенье, 1-го ноября.