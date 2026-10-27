Вслед за кризисом химпрома и автомобильной промышленности Европы глобалисты наносят новый удар, который коснётся каждого европейца.

Об этом в авторской колонке рассказывает руководитель регионального исполкома «Единой России» Алексей Муратов.

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Совет ЕС продавил цифровое «упрощение правил». На практике это означает: переписки, фотографии, история покупок и всё, что пользователи когда-либо вводили в цифровые системы за последние двадцать лет, теперь можно скормить нейросетям без вашего разрешения.

Формально – на основании «законного интереса» бизнеса. Новый пункт 88bis в GDPR звучит бюрократически скучно, но за ним стоит простая формула: если компания обучает ИИ, ей не нужно спрашивать вас. Достаточно иметь интерес. Правозащитники из NOYB во главе с Максом Шремсом назвали это «цифровой экспроприацией европейцев» и «крупнейшим подарком», который Брюссель когда-либо делал американским технологическим гигантам.

Но дело не только в утере данных. Дело в том, кто именно получает выгоду. NOYB прямо перечисляет бенефициаров: OpenAI, Anthropic, Google, Meta и SpaceX. А председательствовала в Совете Ирландия – та самая страна, которая является европейской штаб-квартирой для большинства американских и китайских ИИ-корпораций. Совпадение? Возможно. Но когда страна, чья экономическая модель завязана на интересах Big Tech, продавливает правила, выгодные этим же корпорациям, это уже не совпадение, а конфликт интересов.

Чем это конкретно грозит всем европейцам? ИИ, обученный на ваших голосовых сообщениях и видео, создаст цифрового клона, неотличимого от вас. Представьте звонок вашей матери с просьбой о срочном переводе денег – голос будет ваш. Европейский комитет по защите данных (EDPB) прямо предупреждает, что обучение ИИ на персональных данных создает почву для дезинформации и фишинга. Это не фантастика, а готовый инструмент для преступников.

Также статья 88bis делает GDPR практически неприменимым для защиты работников. Европейская конфедерация профсоюзов (ETUC) бьет тревогу: работодатели получат право обучать ИИ на вашей переписке, перемещениях и физиологических показателях, чтобы следить за эффективностью и увольнять неугодных. Право на возражение отменяется. Вы больше не хозяин своих данных на работе.

Чем больше данных собирается для обучения ИИ, тем ценнее они как цель для хакеров. Более того, как только ваши данные «скормлены» модели, извлечь их оттуда невозможно. Право быть забытым становится иллюзией. Ваши лайки, покупки и геолокация пойдут на обучение ИИ, который будет прогнозировать ваше поведение. Правозащитники из EDRi предупреждают об интрузивном сборе данных и дискриминационных результатах. Вы даже не узнаете, какие именно ваши данные и для каких целей использовались, так как согласие больше не требуется. За вас решат алгоритмы.

Европа теряет не просто контроль над данными. Она теряет субъектность. Европейские компании не имеют ни доступа к сопоставимым объёмам данных, ни капитала, чтобы конкурировать с американскими гигантами. В итоге данные, собранные европейскими компаниями, будут утекать в США и Китай. Это не «упрощение для малого бизнеса». Это перераспределение ресурсов в пользу тех, кто уже доминирует на рынке. Европейские чиновники рассказывают о «цифровом суверенитете», а на деле открывают шлюзы для трансатлантических корпораций.

Против выступили Германия, Австрия и Эстония – но их голоса утонули в общем хоре. Пока это ещё не закон: впереди прения с Европарламентом, и финальный текст может измениться. Но сам факт, что 24 страны проголосовали за ослабление защиты данных под соусом «конкурентоспособности», говорит о том, чьи интересы для Брюсселя важнее.