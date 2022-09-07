АвтоВАЗ и КАМАЗ адаптировались в условиях санкций и выходят из кризиса

Российские автопроизводители смогли вывести свои предприятия из кризисной ситуации благодаря поддержке со стороны правительства и строят теперь новые, далеко идущие планы по развитию и расширению производства.

Об этом говорили участники Восточного экономического форума, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Рассуждая о том, как санкционная политика отразилась на компании «АвтоВАЗ», президент компании Максим Соколов рассказал слушателям о завершении самого острого кризисного периода на производстве и также поделился планами компании на будущее.

«Сейчас этот период (кризисный – прим. ред.), можно сказать, завершается. И если говорить о конкретном моменте, мы действительно можем говорить о том, что мы прошли самую острую фазу этого кризиса. В начала июня этого года АвтоВАЗ после длительного простоя, перехода сначала на 4 дневную рабочую неделю, сумел восстановить производство. Производство Lada Granta, в июле производство «Нивы», классической её модели, «Нивы» – легенды. Ну а в середине августа мы восстановили производство Niva Travel, попутно собрав ещё определённое количество популярной такой модели, в том числе и Largus. АвтоВАЗ уже прошёл эту острую фазу кризиса, несмотря на то, что всё дело явления с нарушением цепочек поставок, дефицит, даже не дефицит, а блокировка поставок компонентов и многое другое. Нам удалось стабилизировать ситуацию. В ежедневном режиме команда АвтоВАЗа, за что им, как говорится большой респект, вот этому командному духу, настрою, мониторят сотни компонентов, которые находятся в зоне риска и даже не только по причине попадания в те или иные санкционные списки, но и в целом такого настороженного отношения к бизнесу в России сегодня со стороны глобальных компаний, штаб-квартиры которых базируются в недружественных государствах, и те риски до сих пор остаются. Но я уверен, что мы вместе при поддержке нашего отраслевого министерства, правительства РФ, да и на региональном уровне постоянно ощущаем эту поддержку. Все эти трудности, в конечном счёте, будут преодолены, и уже сегодня АвтоВАЗ переходит от этой первой, новейшей в его истории фазы преодоления кризиса к стадии наращивания производства, объёмов производства. Восстановлению модельного ряда, комплектации. Уже сейчас, в конце лета нам удалось добиться восстановления таких вариантов комплектации автомобилей, как подушка безопасности, кондиционер, магнитола, кнопка ЭРА-ГЛОНАСС. На очереди восстановление функции АБС, ну и, наверное, все-таки, примерно, где-то через год, может чуть больше – и функции поддержки устойчивости автомобиля, и восстановление вариаций двигателей автомобилей, в том числе 16-клапанного. Это задача буквально следующего года. Помимо этого, перед нашей командой поставлена советом директоров такая амбициозная цель на следующий год – это достижение производства уровня 500 тысяч автомобилей для удовлетворения спроса, причём в полном объёме наших высоколокализованных отечественных автомобилей, и, конечно, сейчас мы в полной мере готовимся к этому. Оценки наших производственных мощностей, из доработки, реконструкции для того, чтобы обеспечить выполнение этой задачи. Мы планируем решить все вопросы по локализации санкционных компонентов, заблокированных сегодня, и запустить это производство уже на площадке тольяттинского завода, обеспечив практически скорость конвейера по ладе Весте на 60 автомобилей в час», – сказал он.

Соколов также отметил, что благодаря поддержке правительства, регионального, в том числе, работники «АвтоВАЗа» стали получать в среднем повышенную зарплату по сравнению с прошлым полугодием.

«На самом деле я действительно хочу поблагодарить наше профильное министерство. И всё правительство в целом. За те программы поддержки, которые были реализованы в самый тяжёлый период. Это в том числе и поддержка занятости. На самом деле нам удалось не только удержать коллектив нашего предприятия, по крайней мере на тольяттинской площадке, в полном объёме, но и увеличив практически на 9% заработную плату. В номинальном выражении, как я говорил, на простой и на 4 -х дневную рабочую неделю средняя заработная плата по итогам полугодия даже выросла по отношению к прошлому году на 3.4%. И, конечно, во многом сыграли те программы поддержки занятости, в том числе и на региональном уровне», – отрапортовал Соколов.

В свою очередь, управляющий директор АО «ИнфраВЭБ» Александр Турков отметил, что у наших производителей специального и грузового транспорта также есть большие успехи. В частности, «КАМАЗ» сильно потеснил с грузового рынка китайских производителей и создает серьёзную конкуренцию европейским производителям.

«Нельзя не сказать, что по ряду видов техники наши производители смогли добиться и высокого качества, и соответствующего уровня сервиса. В общем, продукция очень конкурентоспособна. Вытесняет с рынка китайские аналоги и с европейцами даже успешно на отдельных сегментах конкурирует. Это понятно, наши гиганты, в частности «КАМАЗ», там достаточно успешно политику в этом направлении ведёт. В целом по самосвалам на жёсткой базе мы сумели занять лидирующие позиции, российская техника. По автогрейдерам мы хорошо себя чувствуем и по другим видам техники тоже», – сказал он.