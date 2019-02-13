13.02.2019, Киев, Владимир Гладков

В 2014 году жители Крыма поголовно сошли с ума и проголосовали за отделение от Украины.

Об этом в эфире YouTube-канала «Детский недетский вопрос» заявил бежавший в Киев бывший российский журналист Аркадий Бабченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я думаю, что война – это не политический шаг, не политический момент, а общенациональное психическое заболевание», – заявил Бабченко.

Далее он вспомнил, как крымчане голосовали на референдуме в 2014 году.

«Я помню 2014 год, когда случился «Крым наш», когда началась украинская война. Я смотрел, что происходит с людьми, и мне становилось страшно. Если бы у меня на затылке были волосы – они бы встали дыбом. Потому что у них шторка упала, глаза стеклянные, человек как под наркотой, выражение лица спаривающихся собак, я прошу прощения за такое сравнение. То есть там пропадает всё разумное, всё человеческое, и только «Крым наш! Величие! Мы великие!», и всё, логика не действует, с человеком говорить совершенно невозможно.

Это абсолютно не зависит ни от социального статуса, ни от образования, ни от IQ – все люди этому подвержены. И вот, я видел, как целая страна сошла с ума», – резюмировал либерал.

Напомним, ранее Аркадий Бабченко в эфире российских либеральных СМИ разжигал межнациональную рознь, радуясь русофобским движениям на Украине и обещая заехать в Москву на американском «Абрамсе».