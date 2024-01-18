Бандеровцы регулярно подрываются на кустарном военном производстве

Вадим Москаленко.  
18.01.2024 23:51
  (Мск) , Киев
Просмотров: 190
 
Вооруженные силы, Дзен, Идиотизм, Нацизм, Общество, Политика, Происшествия, Россия, Скандал, Украина


Из-за наплевательского отношения к технике безопасности многие украинские работники сферы ВПК часто подрывают себя на производстве.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил директор компании «Athlon Avia» Артем Вьюнник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Из-за наплевательского отношения к технике безопасности многие украинские работники сферы ВПК часто подрывают себя...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.


«Неправильно, когда люди начинают изготавливать какие-то боевые части в домашних условиях. Потому что начинается всё с дронов, а потом появляется идея добавить туда что-то взрывающееся.

И мы знаем, какое количество человек уже стали инвалидами и погибли – просто об этом сейчас не говорят. По крайней мере в моём окружении, как минимум, два человека стали инвалидами, пытаясь адаптировать боевую часть к коптеру», – сказал эксперт.

«Этим должны заниматься профессиональные компании, имеющие необходимый опыт и условия, и способные обеспечить надлежащее качество изготовления, складирования и транспортировки взрывчатых веществ.

Потому что один случай, который я знаю, был связан со статическим электричеством, которое привело к детонации. То есть, это банальное нарушение техники безопасности из-за непонимания, что такое может произойти», – добавил Вьюнник.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Январь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть