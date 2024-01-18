Бандеровцы регулярно подрываются на кустарном военном производстве

Из-за наплевательского отношения к технике безопасности многие украинские работники сферы ВПК часто подрывают себя на производстве.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил директор компании «Athlon Avia» Артем Вьюнник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Неправильно, когда люди начинают изготавливать какие-то боевые части в домашних условиях. Потому что начинается всё с дронов, а потом появляется идея добавить туда что-то взрывающееся.

И мы знаем, какое количество человек уже стали инвалидами и погибли – просто об этом сейчас не говорят. По крайней мере в моём окружении, как минимум, два человека стали инвалидами, пытаясь адаптировать боевую часть к коптеру», – сказал эксперт.