Бегите: Путин нанесёт удар по Латвии – украинский политолог

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Латвия – одна из стран, больше всего рискующих попасть под удар РФ, поэтому украинским беженцам лучше туда не ехать.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил украинский экономист и политолог Олег Соскин, придерживающийся русофобских и националистических взглядов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Исходя из того, что Путин должен где-то пробить что-то, в Украине он пробить не может, но бомбить будет, это понятно, что будет бомбить, и есть чем, пока. Где-то он должен ударить. Кстати, в Латвии 200 тысяч украинцев сидит, чего они там сидят? Это их дело, но непонятно, что им делать в Латвии. Там хорошо, я встречался с их руководителями разных времён, очень классные, особенно женщины у них отличные», – понесло Соскина.

«Но я вам скажу, что в Латвии сегодня не место, там никакой безопасности. Поэтому – лучше в другие места уезжайте. В Восточной Польше не сидите, там тоже ничего хорошего нет», – посоветовал Соскин.