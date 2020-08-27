27.08.2020, Москва, Олег Кравцов
 
Белоруссия, Политика
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Белоруссия погрузилась в опасный мир иллюзий


Текущие события в Белоруссии происходят в новой информационно-коммуникационной среде, в которой даже профессиональным людям трудно отличить правду от лжи.

Об этом в «Известиях», передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет председатель совета фонда развития и поддержки дискуссионного клуба «Валдай», декан факультета коммуникаций, медиа и дизайна НИУ ВШЭ Андрей Быстрицкий.

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По его словам, ситуация в Белоруссии, где оппозиция призвала к уличным протестам и свержению президента Александра Лукашенко, определяется очень многими факторами.

Автор обращает внимание, что Белоруссия далека от единства, что стало общемировой проблемой и вызовом для многих стран, а разные белорусские социальные и политические группы по-разному видят будущее страны. Также эксперт указывает, что Белоруссия окружена странами, политические интересы которых во многом противоречат друг другу.

«И, наконец, в-третьих, события в Белоруссии происходят в новой информационно-коммуникационной среде. А в этой среде даже профессиональным людям трудно отличить правду от лжи. Кого побили, кто побил, что за люди бегают по темным улицам — поди разберись. Для создания информационного хаоса достаточно и национальных медиаресурсов с их Telegram-каналами и прочими мессенджерами и блогерами. А если активно и целенаправленно вмешиваются еще и иностранные СМИ, можно и вовсе достигнуть информационно-коммуникационного апокалипсиса», – считает политолог.

«Упомянутые три фактора привели к тому, что более или менее уверенный прогноз ближайшего будущего крайне затруднителен. Белоруссия и ее народ погрузились в опасный мир иллюзий о будущем, и лучшее, что можно сделать, — это дать им возможность самим разобраться с ними, не позволить иллюзиям превратиться (что уже часто бывало) в орудие войны», – резюмирует Быстрицкий.


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