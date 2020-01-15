Белоруссия прервала работу нефтепровода «Дружба», перекрыв российский экспорт

15.01.2020, Москва, Елена Острякова

С 14 по 17 января на участке нефтепровода «Дружба» Мозырь — Брест-3 будут проходить ремонтные работы.

Об этом со ссылкой на «Гомельтранснефть Дружба» сообщила, как это принято в последнее время в Белоруссии, не государственное СМИ, а националистическая «Наша Нива».

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Оператор белорусского участка «Дружбы» заказал обследование трубы международной компании «Бейкер Хьюз Технологии и Трубопроводный сервис», которая порекомендовала отремонтировать дефекты.

В итоге «Гомельтранснефть» планирует ежемесячно проводить ремонты, причем «осуществление работ сопряжено со снижением давления в трубопроводе и частичной остановкой перекачки нефти».

О снижении давления в трубопроводе и частичной остановке перекачки белорусский оператор уведомил российскую «Транснефть». Официальный представитель этой монополии «Транснефть» Игорь Демин утверждает, что выявленные дефекты на нефтепроводах в Беларуси не требуют остановки прокачки.

Белорусский оппозиционный обозреватель Артем Шрайбман назвал ситуацию «полноценной нефтяной войной».

«Как отреагирует Россия, тут предсказать невозможно. Это раскручивание спирали конфликта до максимума, полноценная нефтяная война. Забавно, что еще месяц назад мало кто сомневался, что они вот-вот подпишут дорожные карты. Теперь это выглядит просто немыслимым. После такого битья посуды, даже если нефтегазовые споры как-то разрешатся, нужны будут месяцы, чтобы просто остыть и сделать вид, что мы снова дружим», – написал Шрайбман в своей телеграмм-канале.

Ремонт «Дружбы» происходит на фоне неудачных переговоров России и Белоруссиии о ценах на нефть и ограничения поставок на белорусские НПЗ. Россия не соглашается снизить цены до тех пор, пока президент Белоруссии Александр Лукашенко не подпишет полный пакет документов по интеграции двух стран.

В мае 2019 года президент Лукашенко уже угрожал закрыть «Дружбу» на ремонт, когда Россия ограничила поставки нефти, чтобы прекратить ее белорусский реэкспорт на Украину. Однако затем он отказался от этого намерения.