15.07.2020, Москва, Елена Острякова
 
Авторская колонка, Белоруссия, Выборы, Конфликт, Кризис, Общество, Политика, Россия, Скандал
Просмотров:

Белорусский майдан погрустнел и увял


Вялый белорусский протест продолжился сегодня. После вчерашней неудачной попытки собрать что-то, напоминающее украинский Майдан (толпы не были впечатляющими), оппозиция вернулась к своей прежней тактике очередей.

Череду людей, стоящих «на социальной дистанции», можно растянуть на внушительное расстояние и создать впечатление массовости.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Если в июне стояли, чтобы поставить подписи за альтернативных президенту Лукашенко кандидатов, то сегодня растянули очередь к ЦИК, чтобы подать жалобы на ее волюнтаристское решение отказать в регистрации этим кандидатам – Виктору Бабарико и Валерию Цепкало.

Белорусская милиция тоже не успокоилась, раздухарившись после вчерашнего силового разгона протестующих. Правда, на омоновцев уже никто не бросался, но поводы для задержаний все равно нашлись.


Кто-то не успел быстро разойтись от ЦИК, когда она закончила работу. Еще партию похватали уже у здания Главпочтамта. Там тоже попытались выстроить очередь, чтобы отправить жалобы в ЦИК по почте. Но учреждение закрыли на час раньше.

Оппозиционные СМИ распространяют видео женщин, голосящих о произволе и грубости милиции. Насколько такие ролики являются мотивирующими, покажет время.

Выборы назначены на 9 августа. Альтернативные политики не теряют надежд на то, что к этому времени белорусы раскачаются на полноценный Майдан.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июль 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подпишитесь на нашу рассылку



    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть