Белорусский майдан погрустнел и увял

15.07.2020, Москва, Елена Острякова

Вялый белорусский протест продолжился сегодня. После вчерашней неудачной попытки собрать что-то, напоминающее украинский Майдан (толпы не были впечатляющими), оппозиция вернулась к своей прежней тактике очередей.

Череду людей, стоящих «на социальной дистанции», можно растянуть на внушительное расстояние и создать впечатление массовости.

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Если в июне стояли, чтобы поставить подписи за альтернативных президенту Лукашенко кандидатов, то сегодня растянули очередь к ЦИК, чтобы подать жалобы на ее волюнтаристское решение отказать в регистрации этим кандидатам – Виктору Бабарико и Валерию Цепкало.

Белорусская милиция тоже не успокоилась, раздухарившись после вчерашнего силового разгона протестующих. Правда, на омоновцев уже никто не бросался, но поводы для задержаний все равно нашлись.

Кто-то не успел быстро разойтись от ЦИК, когда она закончила работу. Еще партию похватали уже у здания Главпочтамта. Там тоже попытались выстроить очередь, чтобы отправить жалобы в ЦИК по почте. Но учреждение закрыли на час раньше.

Оппозиционные СМИ распространяют видео женщин, голосящих о произволе и грубости милиции. Насколько такие ролики являются мотивирующими, покажет время.

Выборы назначены на 9 августа. Альтернативные политики не теряют надежд на то, что к этому времени белорусы раскачаются на полноценный Майдан.