Будет ли зачистка Крыма от чиновников с украинскими паспортами?

04.03.2019, Симферополь, Максим Карпенко

Крымских чиновников будут проверять на наличие второго гражданства. Если подтвердится украинское – госслужащие лишатся должностей. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Николай Езерский во время своего отчета в гордуме Екатеринбурга.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», Езерский считает, что госслужащие, которые сохранили украинское гражданство, не имеют права работать в крымских органах власти.

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«Были случаи, что многие с украинским гражданством работали на госдолжностях в Крыму. Сейчас ввели норму, что нужно только российское гражданство для таких должностей. Сейчас ведется работа по выявлению чиновников с двойным гражданством в Крыму», – цитирует слова Езерского агентство «Новый день».

Сенатор от Севастополя Ольга Тимофеева в эфире местного телеканала «Первый Севастопольский» скептически оценила слова Езерского. Сенатор напомнила, что лишить украинского гражданства может только украинская власть. Соответственно, добровольно отказаться от него крымские госслужащие не могут и поголовно попадают под «люстрацию».

«Если человек на протяжении пяти лет работал, ничем себя не дискредитировал, не принимал участие в коррупционных мошеннических схемах, то принимать эту меру в отношении добросовестного служащего – преступно. В 2015-м году на уровне Совета Федерации было принято решение, что Крым и Севастополь выходили из Украины и получали российское гражданство совершенно по другой процедуре. Эта процедура была определена референдумом, как волеизъявление крымчан. И на этом нужно поставить точку. И не пытаться каким-либо образом дискриминировать жителей Крыма и Севастополя», – заявила Тимофеева.

Езерского подверг критике и крымский политолог Владимир Джаралла. «Депутату Госдумы Езерскому нужно лучше изучать законы. В настоящий момент мы все являемся гражданами России, у нас нет двойного гражданства. Чиновники прошли дополнительную процедуру по сдаче паспортов, но, как известно, Украина отказывается признавать этот факт, и для нее мы являемся гражданами Украины. Известны случаи ареста бывших крымских чиновников, которые по личным целям приезжали в Украину. Поэтому предложение Езерского создает совершенно ненужный ажиотаж в сфере, которая давно урегулирована, во-вторых, ему самому лучше бы изучить законодательство и, в третьих, ему свою энергию, если он хотел куда-то направить, лучше бы он ее направил на решение большой украинской проблемы», – заявил Джаралла.

Его коллега Иван Мезюхо напомнил, что в Крыму успешно работают силовые органы, которые систематически выявляют диверсантов и предателей: «Нет необходимости в этой инициативе. ФСБ уже не раз подтвердила свою эффективную работу в Крыму и, если есть к каким-то крымским чиновникам вопросы относительно их гражданства, так этой информацией располагают специальные органы безопасности. ФСБ контролирует ситуацию и знает о неблагонадежных элементах, которые несут ответственность перед законом за свои антигосударственные действия. Я убежден в том, что абсолютно все чиновники, особенно высшего звена, в Крыму проходят проверки, и этих мер достаточно».

Еще один крымский политолог Андрей Никифоров напомнил факты, когда уже бывшие крымские чиновники, выезжая на территорию Украины, попадали там под уголовное преследование как «изменники родины».

«На первый взгляд, никакое второе гражданство у чиновников недопустимо. И то, на что можно смотреть сквозь пальцы, когда речь идет о рядовых гражданах, которые просто без украинского паспорта не в состоянии отправиться к своим родственникам, находящимся на территории бывшей Украины, то, наверное, это недопустимо в отношении чиновников, поскольку они-то, как раз представляют государство. Были неоднократно случаи, когда люди, облаченные какими-то полномочиями, депутаты или министры в прошлом, оказывались на этой никем не управляемой территории и попадали там под провокации. Даже в плане безопасности их нужно отсечь от этих возможностей. Я считаю, что само по себе это требование в отношении чиновников справедливо.

Другое дело, а что считать сохранением этого гражданства? То, что у кого-то в тумбочке валяется украинский паспорт, и его надо сдать? Это надо было делать сразу. По истечении пяти лет, я думаю, найдется немало людей, которые не вспомнят, где у них валяется документ. Если потребовать у них сдать, не все и смогут.

Потом, как это вообще сделать, в рамках какой процедуры, каким образом? Наверное, необходимо просто тщательнее следить за чиновниками и делать выводы уже по факту. Здесь превентивные меры не очень целесообразны», – заявил Никифоров.

А замглавы Общественной палаты Крыма Александр Форманчук, наоборот, поддержал инициативу уральского депутата, посчитав, что крымским чиновникам «не к лицу» наличие украинского гражданства.

«Лично я разделяю эту инициативу, потому что в Крыму достаточно много людей, которые пытаются жить двойными стандартами. В том числе, так называемые биометрические паспорта, которые в Херсоне получают. Это не один десяток тысяч в Крыму. Но если это позиция простого гражданина, бизнесмена (хотя она тоже вызывает вопросы), но это не затрагивает основ безопасности государства… А если государственный служащий, который дал присягу, на верность государству в плане исполнения своего государственного долга, имеет двойное гражданство, то здесь возникают вопросы.

Я думаю, что эти люди должны четко определиться, что им дороже – государственная служба по законам Российской Федерации или иметь двойное гражданство на всякий случай. Это говорит о неопределенности позиции, это говорит о мягкости гражданской позиции этого государственного служащего. Поэтому лично я считаю, что это было бы правильно, но мало верю, что удастся жестко привести все к нормам», – заявил Форманчук.