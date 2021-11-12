Булавин: США побоятся развязать масштабную войну в Донбассе и ограничатся «игрой мускулов»

Новости Украины

По многим признакам ситуация на Донбассе накаляется, но не стоит ждать, что это перерастет в полномасштабные военные действия.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил политолог Александр Булавин.

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«Очевидно, ситуация на Донбассе накаляется. Об этом свидетельствует многое, начиная от захвата Старомарьевки. Всё идёт по нарастающей, в том числе активность американских кораблей и авиации в Чёрном море. Очевидно, что что-то готовится. Но я думаю, что всё это не выйдет за рамки провокации и какой-то разведывательной деятельности. С одной стороны, Соединённые Штаты Америки ни разу не заявляли, что в случае, если возникнет прямой конфликт между Украиной и Россией, то они вмешаются своими вооруженными силами. С другой стороны, это сейчас невыгодно самим Соединённым Штатам Америки. Есть значительные проблемы в самих США. Кроме того, ведется активная подготовка к встрече Путина и Байдена. Поэтому, мне кажется, что нынешнее обострение обернётся просто игрой мускулов», – уверен политолог.