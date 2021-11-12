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12.11.2021 19:40
(Мск), Киев,
Игорь Петров
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Провокации, Россия, США, Украина
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Булавин: США побоятся развязать масштабную войну в Донбассе и ограничатся «игрой мускулов»

Новости УкраиныПо многим признакам ситуация на Донбассе накаляется, но не стоит ждать, что это перерастет...

По многим признакам ситуация на Донбассе накаляется, но не стоит ждать, что это перерастет в полномасштабные военные действия.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил политолог Александр Булавин.

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«Очевидно, ситуация на Донбассе накаляется. Об этом свидетельствует многое, начиная от захвата Старомарьевки. Всё идёт по нарастающей, в том числе активность американских кораблей и авиации в Чёрном море.

Очевидно, что что-то готовится. Но я думаю, что всё это не выйдет за рамки провокации и какой-то разведывательной деятельности.

С одной стороны, Соединённые Штаты Америки ни разу не заявляли, что в случае, если возникнет прямой конфликт между Украиной и Россией, то они вмешаются своими вооруженными силами.

С другой стороны, это сейчас невыгодно самим Соединённым Штатам Америки. Есть значительные проблемы в самих США. Кроме того, ведется активная подготовка к встрече Путина и Байдена. Поэтому, мне кажется, что нынешнее обострение обернётся просто игрой мускулов», – уверен политолог.

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