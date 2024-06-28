Бывший австрийский министр: Европа катится к фашизму

Происходящее в Европе еще в 2020 году напоминало бывшему министру иностранных дел Австрии Карин Кнайсль 1935 год, настолько оно было иррационально. Она уже тогда опасалась, что «через 5 лет будет поздно».

Об этом она рассказала на 12-м Петербургском международном юридическом форуме заявила , передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я смотрю на то, что произошло за последние два года. К сожалению, я оказалась права. Я уже не была в Австрии весной 2022 года. Я не знаю, что бы физически со мной случилось, если бы я там осталась, потому что я получила столько негатива в 2020 году, что я поняла: вещи идут не в лучшую сторону. Поэтому я уехала. Тогда я очень много думала о том, что произошло в 1930-х годах. Я думала, неужели люди не видели, что это приближается. И очень многие об этом думали. Это были и австрийцы, и русские», – сказала Кнайсль

Ее возмущает, как в ЕС проходят суды, и процедуры задержания. Чиновники полны презрения и ненависти к людям. Происходящее напоминает ей, «Средневековье», «джунгли» и роман Франца Кафки «Процесс». По ее словам, уровень европейской бюрократии крайне низок из-за плохого образования.