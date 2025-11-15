Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

После разразившегося коррупционного скандала, в котором оказались замешаны ближайшие соратники и друзья Владимира Зеленского, киевский режим при поддержке западных медиа начал кампанию отбеливания диктатора.

«Высшие должностные лица спешат успокоить западных партнёров Киева после того, как предполагаемая схема откатов на сумму 100 миллионов долларов в энергетическом секторе, в которой были замешаны нынешние и бывшие высокопоставленные чиновники, а также некоторые близкие соратники президента Владимира Зеленского, обеспокоила союзников», – пишет один из рупоров глобалистов, американское издание Politico.

Украинский премьер Юлия Свириденко в комментарии изданию связала скандал с продолжением войны.

«Мы должны действовать быстро и решительно на поле боя и действовать одинаково в жизненно важных сферах внутри государства. Задача правительства — показать украинскому обществу и партнёрам, что мы ни при каких обстоятельствах не потерпим коррупции и будем оперативно реагировать на любые факты», – заверила она.

При этом Politico признает: скандал может повлиять на дальнейшую финансовую подпитку киевского режима.

«Коррупционный скандал потряс Киев в неподходящий момент, когда Украина призывает партнеров по ЕС пойти на огромный риск и согласиться на репарационный кредит в размере 140 миллиардов евро, взятый из конфискованных российских активов. Ей нужна финансовая помощь, чтобы пережить, вероятно, самую суровую зиму с начала полномасштабного вторжения России в 2022 году. А союзники, которые по-прежнему хотят поддерживать Киев, также хотят получить ответы на вопросы о коррупции», – говорится в статье.

В интервью Axel Springer Global Reporters Network, частью которой является Politico, глава Зе-офиса и «серый кардинал» Украины Андрей Ермак заявил, что случившееся – «результат абсолютно свободных расследований» НАБУ/САП, умолчав, что еще летом эти органы пытались ликвидировать, когда стало известно о прослушке соратников его шефа.

Западная пропаганда оказалась в непростом положении. С одной стороны, замолчать скандал в силу огромного резонанса или традиционно списать все на «руку Москвы» не получится. С другой – глобалисты не заинтересованы подрывать позиции Зеленского, который демонстрирует готовность продолжать войну.

Судя по всему, медиа-мейнстрим глобалистов избрал тактику вывода диктатора из-под удара по принципу «царь хороший, да бояре ворюги». Кроме того, случившееся позволит взять Зеленского под более плотный контроль, учитывая, что так называемые антикоррупционные органы Украины тотально зависимы от Запада.

Впрочем, своего слова еще не сказал находящийся в конфликте с глобалистами президент США Дональд Трамп. Есть версия, что он попытается использовать скандал, чтобы сделать Киев более покладистым на пути мирного урегулирования. Но как в действительности поступит американский лидер, постоянно меняющий мнение, прогнозировать сложно.